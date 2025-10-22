Ucrania dice haber atacado una planta química rusa con misiles Storm Shadow

FOTO DE ARCHIVO: Militares rusos caminan cerca de una concentración militar en la ciudad de Klintsy en la región de Briansk, Rusia

ters) -El ejército ucraniano informó a última hora del martes de que había atacado una planta química en la región rusa de Briansk, en el sur del país, que calificó de vital para el esfuerzo bélico de Moscú, en un ataque que incluyó misiles franco-británicos Storm Shadow lanzados desde el aire.

"Se llevó a cabo un ataque masivo de misiles y aéreo combinado, incluso con misiles Storm Shadow lanzados desde el aire que penetraron el sistema de defensa antiaérea de Rusia", dijo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un comunicado en la aplicación de mensajería Telegram.

"Se están evaluando los resultados del ataque", añadió.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Describió la planta como una "instalación clave" que produce pólvora, explosivos y combustible para cohetes.

Reuters no pudo verificar de forma independiente esta información.

El Ministerio de Defensa ruso dijo en una publicación de Telegram el martes por la noche que en cuatro horas por la tarde sus unidades de defensa aérea destruyeron 57 drones ucranianos sobre la región de Briansk.

El ministerio rara vez informa de los daños infligidos por Ucrania en la guerra que Rusia inició con su invasión a gran escala en febrero de 2022.

Alexander Bogomaz, gobernador de la región de Briansk, dijo en una publicación de Telegram que Ucrania estaba atacando la región con drones y misiles el martes por la tarde. Añadió que nadie resultó herido en el ataque y no se registraron daños.

Con información de Reuters