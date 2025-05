Trump dice que no está contento con bombardeos de Putin a Ucrania

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un discurso en West Point, Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el domingo su profundo descontento por el bombardeo de Rusia a Ucrania durante el fin de semana y agregó "No estoy contento con (el presidente ruso, Vladímir) Putin".

"No sé qué le pasa. ¿Qué demonios le ha pasado? ¿Qué le pasa? Está matando a mucha gente. No estoy contento con eso", dijo Trump a los periodistas en el aeropuerto de Morristown, Nueva Jersey, mientras se preparaba para regresar a Washington.

Trump habló en reacción a una andanada rusa de 367 aviones no tripulados y misiles contra ciudades ucranianas durante la noche del domingo, incluida la capital, Kiev, en el mayor ataque aéreo de la guerra hasta ahora, matando al menos a 12 personas e hiriendo a docenas más.

Trump ha estado intentando que ambas partes acuerden un alto el fuego en la guerra de Ucrania, que dura ya tres años, y habló durante más de dos horas con Putin la semana pasada.

Planteó la posibilidad de imponer más sanciones a Rusia en respuesta a los continuos ataques.

"Siempre me he llevado bien con él, pero está enviando cohetes a ciudades y matando gente, y no me gusta nada", dijo Trump.

Con información de Reuters