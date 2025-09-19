La UE propondrá prohibir el GNL ruso en 2027, según fuentes

FOTO DE ARCHIVO: La estación de compresión Atamanskaya, parte del proyecto Energía de Siberia de Gazprom en las afueras de la ciudad de Svobodny

La Comisión Europea propondrá prohibir las importaciones rusas de GNL a partir del 1 de enero de 2027, un año antes de lo previsto, como parte de un decimonoveno paquete de sanciones contra Moscú, informaron el viernes fuentes comunitarias.

La Comisión presentará su propuesta a última hora del viernes.

Se espera también que las nuevas restricciones afecten a una mayor parte de la flota rusa de petroleros en la sombra, las criptomonedas, los bancos rusos y de Asia central, las refinerías chinas, así como las zonas económicas, una laguna aduanera usada por Moscú para importar bienes de doble uso para su ejército.

Una de las fuentes dijo que adelantar la prohibición del GNL se convirtió en una "prioridad" tras la conversación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el martes.

La UE había propuesto una retirada progresiva a través de otros textos legales para el 1 de enero de 2028, pero Trump ha instado repetidamente al bloque a poner fin a sus compras de energía rusa más rápido antes de hacer algo más para presionar a Moscú.

