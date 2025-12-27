El salario registrado en la construcción creció 43,3% interanual en septiembre y superó a la inflación

Según un informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, el salario de los trabajadores registrados de la construcción tuvo un incrmento interanual del 43,3% en septiembre en La Rioja y quedó por encima de la inflación nacional.

Este informe publicado por el portal Economiariojana, dio a conocer que dicho aumento significó un sueldo promedio de $885.300. Cabe destacar, que en el mismo periodo la inflación alcanzó el 31,6% por lo que quedó 11,8% por encima de la variación de precios.

Promedio nacional

A nivel país los trabajadores registrados de la construcción tuvieron un ingreso promedio de $1.101.450 en septiembre. Es decir que, en el mes analizado, los salarios en el sector en La Rioja quedaron $216.150 por debajo de la media nacional.

Los datos de este informe solo abarcan a los trabajadores registrados y el salario promedio mencionado es en relación a la carga horaria establecida en el convenio colectivo de trabajo que rige para el sector, y según la carga laboral no puede superar las 9 horas de trabajo diarias.

La Rioja lidera el acceso al crédito para mujeres

La Rioja se consolidó como la provincia con mayor acceso al crédito para mujeres emprendedoras y pymes a nivel nacional, luego de que el 97% de los préstamos otorgados contaran con el respaldo del Fondo de Garantías Público de La Rioja (FOGAPLaR).

La información fue confirmada por su presidenta, Laura Sabattini, durante una jornada federal de trabajo realizada en la sede del CFI, en el marco del cierre del programa de Desarrollo Productivo y Financiero de las Mujeres. En ese encuentro, La Rioja se posicionó primera en el ranking nacional por cantidad de créditos otorgados a mujeres, un resultado que Sabattini atribuyó a una política sostenida de acompañamiento y cercanía con el sector productivo.

“Esto no es casual”, sostuvo la presidenta de FOGAPLaR en declaraciones a Radio y Televisión Riojana, al señalar que el liderazgo de La Rioja es el resultado de un trabajo integral que articula asesoramiento técnico, acompañamiento personalizado y respaldo institucional. En ese marco, explicó que muchas mujeres emprendedoras suelen mostrarse prudentes al momento de tomar financiamiento, por lo que el apoyo profesional resulta clave para avanzar con mayor seguridad.

Uno de los ejes centrales de esta política fue la iniciativa “Mujeres en Acción”, una jornada que se desarrolló a partir de marzo y convocó a más de 600 mujeres de distintos puntos de la provincia. La propuesta permitió acercar herramientas financieras, fortalecer capacidades productivas y facilitar el acceso al crédito, con foco en emprendimientos liderados por mujeres.