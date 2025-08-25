¿Qué países restringen las importaciones de pollo brasileño por la gripe aviar?

Brote de gripe aviar en Brasil

Un brote de gripe aviar en Brasil, el mayor exportador mundial de pollos, llevó a los países a aplicar restricciones comerciales en un esfuerzo por prevenir la propagación del virus tras confirmarse el primer caso en una granja comercial en mayo.

Brasil se declaró libre del virus en bandadas comerciales tras 28 días sin nuevos brotes en granjas comerciales, y docenas de importadores han revocado ahora sus prohibiciones.

A continuación figura una lista del Ministerio de Agricultura de Brasil de los países que mantienen sus prohibiciones a fecha de 25 de agosto:

SUSPENSIONES DIRIGIDAS A TODAS LAS AVES DE CORRAL PROCEDENTES DE BRASIL

China, Unión Europea, Canadá, Malasia, Timor Oriental y Pakistán.

SUSPENSIONES DIRIGIDAS AL ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL

Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kirguizistán, Omán, Kazajstán, Tayikistán y Ucrania.

SUSPENSIONES DIRIGIDAS A REGIONES ESPECÍFICAS

Japón, Mauricio, San Cristóbal y Nieves, Surinam y Uzbekistán.

(Reportaje de Lisandra Paraguassu, Isabel Teles, Roberto Samora, Luis Jaime Acosta, Andre Romani; Redacción de Ana Mano; Edición de Kirsten Donovan y Lisa Shumaker, Editado en español por Juana Casas)