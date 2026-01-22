Colombia responde a Ecuador, anuncia imposición de aranceles del 30% y suspende venta de energía

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre cruza el Puente Internacional de Rumichaca en la frontera de Colombia con Ecuador

Colombia anunció el ‍jueves que impondrá un arancel del 30% a 20 productos provenientes de Ecuador y suspenderá la venta de energía a ese país en respuesta a la decisión del Gobierno ‍de Quito que adoptó una medida ⁠similar alegando la supuesta falta de cooperación contra el narcotráfico, una acusación que Bogotá rechazó rotundamente.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo el miércoles que su país impondrá un arancel del 30% a los productos procedentes de Colombia, un importante proveedor de electricidad, a partir del 1 de febrero, citando un déficit comercial y la falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales, explicó que la medida no constituye una sanción ni una acción de confrontación, sino un instrumento legítimo para restablecer el equilibrio del intercambio comercial y proteger el ‌aparato productivo nacional, tras la decisión unilateral adoptada por Ecuador.

Adicionalmente, el ministro de ⁠Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, anunció la ⁠expedición de una resolución que suspende las transacciones internacionales de electricidad con Ecuador.

Colombia exporta principalmente a Ecuador energía eléctrica, medicamentos, vehículos, plásticos, cosméticos, insecticidas y combustibles, mientras que importa pescado, madera y aceites ‍vegetales.

La ministra de Comercio de Colombia dijo que la aplicación de un gravamen del 30% a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador es una ⁠respuesta "proporcional, transitoria y revisable" frente a la alteración ‌de las condiciones del comercio bilateral.

"Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas", aseguró la funcionaria en un comunicado.

Las exportaciones de Ecuador hacia Colombia en los productos objeto de la medida ascienden a unos 250 millones de dólares, ‌según el Ministerio ‌de Comercio.

Pese a la tensión comercial, Colombia dijo que mantiene su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones negociadas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en X a última hora del miércoles que su país ha incautado 200 toneladas de cocaína en la frontera con Ecuador y ha participado en cientos de operaciones de combate ​contra bandas del narcotráfico.

El mandatario colombiano anunció la disposición de su Gobierno de colaborar con Ecuador y otros países en la lucha contra el fentanilo.

Estados Unidos también presiona a Colombia, así como a México, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en ambos países, antes y después del ataque de Washington el 3 de enero en Caracas que permitió la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien ha acusado de ser un “narcodictador”.

Noboa ha convertido la lucha contra el crimen en una piedra angular de su administración. ‍El mandatario declaró varios estados de emergencia y recientemente movilizó a más de 10.000 soldados en las tres provincias más violentas del país en un esfuerzo por combatir el crimen organizado en la nación andina.

El Gobierno de Ecuador afirma que las guerras territoriales entre bandas fragmentadas provocaron que las tasas de homicidio se dispararan un 30% el año pasado.

Colombia exportó 1.670 millones de dólares a Ecuador en los ​primeros 11 meses del año pasado, según el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), lo que representa el 3,6% del total de envíos.

El anuncio de aranceles contra el mayor vecino de Ecuador sigue a la implementación de un ​arancel del 27% a las importaciones procedentes de México, la segunda economía más grande de América Latina, en febrero del año pasado.

Las relaciones entre Ecuador y México se deterioraron debido ⁠al asilo concedido por este último al exvicepresidente Jorge Glas en su embajada en Quito. Ecuador irrumpió en la embajada en 2024, arrestó a Glas y le impuso otra larga condena de prisión por cargos de corrupción.

Con información de Reuters