Manifestantes indígenas bloquean entrada a la cumbre del clima COP30 en Brasil

Los indígenas Munduruku bloquean el acceso a la COP30 en Belem

Brasil, 14 nov (Reuters) -Decenas de manifestantes indígenas bloquearon el viernes el frente de la sede de la cumbre COP30 en Brasil, obligando a los delegados a utilizar una entrada lateral para reanudar sus negociaciones para frenar el cambio climático.

En medio de la protesta pacífica, se reforzó la seguridad y hubo largas colas de delegados esperando para entrar en el recinto, construido en el emplazamiento de un antiguo aeropuerto en la ciudad amazónica de Belém.

Los manifestantes exigen que el Gobierno brasileño detenga todos los proyectos de desarrollo en la Amazonia, incluidas la minería, la tala de árboles, las prospecciones petrolíferas y la construcción de un nuevo ferrocarril para el transporte de productos mineros y agrícolas.

El martes, decenas de manifestantes indígenas ingresaron por la fuerza en la sede de la COP30 y se enfrentaron a los guardias de seguridad en la entrada. Más tarde defendieron esa acción diciendo que querían demostrar la desesperación de su lucha por la protección de los bosques.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha destacado a las comunidades indígenas como actores clave en las negociaciones de la COP30 de este año.

Con información de Reuters