El tiempo invernal en el noreste de EEUU provoca miles de retrasos y cancelaciones de vuelos

Una tormenta de nieve invernal azota Nueva York

Por Maria Tsvetkova ‍y Rich McKay

NUEVA YORK, 27 dic (Reuters) - Una mezcla de nieve y ‍hielo se abatió ⁠sobre el noreste de Estados Unidos a primera hora del sábado, perturbando el tráfico aéreo tras el fin de semana festivo, lo que llevó a las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey a declarar una emergencia meteorológica, pese a ‌que la tormenta amainaba a ⁠media mañana.

Se recomendó a ⁠los habitantes de gran parte del noreste que se mantuvieran lejos de las carreteras ‍debido a las traicioneras condiciones.

"La seguridad de los neoyorquinos es ⁠mi máxima prioridad, y ‌sigo recomendando extremar la precaución mientras dure esta tormenta", dijo en un comunicado la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

La ciudad de Nueva York ‌recibió de ‌dos a cuatro pulgadas (cinco a 10 centímetros) de nieve durante la noche, la mayor cantidad desde 2022.

Los efectos se dejaron sentir entre ​los viajeros. A media mañana se habían cancelado o retrasado más de 14.400 vuelos nacionales en Estados Unidos, la mayoría en la zona de Nueva York, incluidos los aeropuertos internacionales John F. Kennedy, LaGuardia ‍y Newark Liberty, según la web de seguimiento FlightAware.

Otros 2.100 vuelos internacionales que tenían previsto salir o aterrizar en Estados Unidos el sábado fueron cancelados, informó FlightAware.

También ​se emitieron avisos de tormenta de hielo y advertencias meteorológicas invernales para la mayor parte ​de Pensilvania y gran parte de Massachusetts.

(Reportaje de Rich McKay en Atlanta. ⁠Información adicional de Maria Tsvetkova en Nueva York y Steve Gorman en Washington. Edición de Sergio Non y Mark Potter)