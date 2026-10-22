La provincia de Chubut sumó un nuevo hito en materia de inversiones productivas y desarrollo energético con la inauguración de la quinta etapa del Parque Eólico Aluar en Puerto Madryn. El acto fue encabezado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

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Con esta ampliación, el complejo alcanza una potencia instalada de 582 MW, convirtiéndose en el parque eólico más grande de la Argentina. Representa una inversión acumulada de 743 millones de dólares y cuenta con 119 aerogeneradores en una superficie de 200 kilómetros cuadrados —extensión equivalente a la Ciudad de Buenos Aires—, con capacidad para abastecer el consumo eléctrico de 600.000 hogares.

Durante la inauguración, el gobernador Torres remarcó las ventajas estratégicas y el potencial natural de la provincia para atraer inversiones de gran escala: “Aluar creció de la mano del crecimiento de la provincia y del crecimiento de Puerto Madryn, y a mí en particular me llena de orgullo que tengamos el parque eólico más grande del país, porque eso es desarrollo, es progreso”.

Torres, que estuvo acompañado por directivos de la empresa —entre ellos su presidente, Javier Madanes Quintanilla— y representantes del sector público y privado, subrayó que Chubut ofrece certezas para el sector productivo: “Le estamos demostrando al mundo que los que vienen a invertir en esta provincia tienen reglas claras. Va a ser la provincia la que va a acompañar a estas empresas que tienen una mirada estratégica a mediano y largo plazo”. Además, destacó que la provincia posee “los mejores rindes de viento del mundo” y valoró la generación de empleo y el perfil exportador que llevó a Chubut a lograr un récord de exportaciones el año pasado.

Chubut, protagonista del desarrollo energético argentino

La puesta en funcionamiento de esta nueva etapa representa un avance significativo para el desarrollo energético de Chubut, una provincia que cuenta con condiciones de viento excepcionales y un enorme potencial para la generación de energía renovable.

Con esta ampliación, el Parque Eólico Aluar concentra cerca del 12% de la potencia eólica instalada en todo el país. Esto significa que aproximadamente uno de cada ocho megavatios de capacidad eólica de la Argentina corresponde al complejo ubicado en Puerto Madryn.

La inversión también refleja la importancia de la articulación entre el sector público y el privado para impulsar proyectos de infraestructura de gran escala, aprovechar los recursos naturales de la provincia y fortalecer el desarrollo industrial.

Una inversión que fortalece la producción y la industria

La ampliación del parque también permitirá transformar la matriz energética de Aluar, la única productora de aluminio primario de la Argentina, cuya planta industrial demanda aproximadamente 780 MW de potencia de manera continua.

A partir de esta nueva etapa, la compañía proyecta que cerca del 70% de la energía eléctrica que utiliza provenga de fuentes renovables, lo que permitirá evitar la emisión de más de un millón de toneladas de dióxido de carbono por año.

“Hoy inauguramos un parque terminado, pero para nosotros no es un punto de llegada, sino de partida: una apuesta cada vez más fuerte de Aluar por integrarse al sector energético, consolidada en acciones e inversiones concretas”, afirmó Martín Levinas, CEO de Aluar.

Por su parte, Federico Merener, vicepresidente de la compañía, destacó: “Uno de cada ocho megavatios eólicos del país se generan hoy en el Parque Eólico Aluar. Lo que generamos exportando al mundo vuelve reinvertido a nuestro país, y este parque es el resultado concreto de esa decisión”.

Nuevas inversiones y perspectivas de crecimiento

La inauguración de esta quinta etapa se inscribe en un proceso sostenido de inversiones de Aluar en la Argentina. Durante los últimos 20 años, la compañía reinvirtió 3.700 millones de dólares en el país y actualmente avanza en nuevos proyectos vinculados con la generación de energía solar y sistemas de almacenamiento con baterías, cuya puesta en funcionamiento está prevista para 2027.

Aluar cuenta con más de 50 años de trayectoria, exporta nueve de cada diez toneladas de aluminio que produce a mercados internacionales como Estados Unidos, Europa y Japón, y el grupo emplea actualmente a más de 3.800 personas.

La puesta en marcha del parque eólico más grande de la Argentina refuerza el papel de Chubut en el mapa energético nacional y amplía las oportunidades para el desarrollo de nuevos proyectos vinculados con la producción, la industria y las energías renovables.