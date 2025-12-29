Tailandia y Camboya acuerdan "consolidar el alto el fuego" en las conversaciones con China

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, estrecha la mano del viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Camboya, Prak Sokhonn, en Yuxi, provincia de Yunnan, China

Tailandia ‍y Camboya planean restablecer la confianza mutua y consolidar gradualmente un alto el fuego tras semanas de enfrentamientos ‍fronterizos, según informó Pekín ⁠en un comunicado con ambos países tras las conversaciones mantenidas en el suroeste de China.

Los vecinos del sudeste asiático pusieron fin el sábado, con su segundo alto el fuego desde finales de octubre, a semanas de encarnizados combates en los que murieron al menos 101 personas y más de medio millón resultaron desplazadas.

Los principales diplomáticos de Tailandia y Camboya viajaron a ‌la provincia china de Yunnan para mantener conversaciones ⁠trilaterales con el ministro chino de ⁠Asuntos Exteriores, Wang Yi, y debatir la situación fronteriza el domingo y el lunes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En una reunión con sus homólogos tailandés ‍y camboyano, Wang calificó el alto el fuego de "duramente ganado" e instó a las dos naciones ⁠a no abandonarlo a medias ‌ni permitir la reanudación de los combates.

"Las conversaciones entre las tres partes fueron beneficiosas y constructivas, y se alcanzó un importante consenso", dijo Wang, según un comunicado difundido por su ministerio, que no mencionó el papel de la ‌Asociación de ‌Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN, por sus siglas en inglés) en la facilitación del alto el fuego.

Las partes implicadas deben "mirar hacia delante y avanzar", añadió Wang.

Tailandia y Camboya "reconstruirán la confianza política mutua, lograrán un giro en ​las relaciones y mantendrán la paz regional", según un comunicado conjunto difundido por la agencia oficial china Xinhua.

La última ronda de enfrentamientos comenzó a principios de este mes tras la ruptura de un alto el fuego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, ‍ayudaron a negociar al margen de la Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur para detener una ronda anterior de enfrentamientos.

"La implementación del acuerdo de alto el fuego requiere comunicación y consultas continuas, y el restablecimiento de las relaciones bilaterales también debe ​proceder gradualmente", dijo Wang el lunes.

Responsables de defensa tailandeses y camboyanos también se unieron a las conversaciones en China.

Diplomáticos y responsables de ​defensa de Tailandia y Camboya celebraron varias reuniones bilaterales, dijo el ministro de Asuntos Exteriores chino, y añadió ⁠que ambas partes mantuvieron conversaciones en profundidad y mostraron una "actitud positiva y abierta".

Con información de Reuters