India y China trabajan para mejorar sus lazos ante la imprevisibilidad de Trump

Desde conversaciones para reanudar los vuelos directos hasta una serie de visitas bilaterales de alto nivel, China e India, rivales desde hace mucho tiempo, están estrechando sus lazos de forma discreta y cauta en el contexto del impredecible enfoque del presidente estadounidense Donald Trump hacia ambos países.

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, tiene previsto visitar Nueva Delhi la próxima semana para mantener conversaciones con el asesor de Seguridad Nacional de India, Ajit Doval, sobre su disputada frontera en el Himalaya, la segunda reunión de este tipo desde un enfrentamiento mortal en 2020 entre tropas indias y chinas, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.

El primer ministro indio, Narendra Modi, se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, a finales de mes, cuando viaje a China -su primera visita en siete años- para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, un bloque de seguridad regional.

Los compromisos se dan tras un deshielo en el enfrentamiento de cinco años entre India y China, después de que el pasado octubre se llegara a un acuerdo para patrullar su frontera del Himalaya, lo que alivió la tensión en los lazos bilaterales que había afectado al comercio, la inversión y los viajes aéreos.

Las relaciones se vieron impulsadas en las últimas semanas por la tensión entre India y Estados Unidos tras décadas de avance, según los analistas, ya que Trump impuso un arancel del 50% a las exportaciones indias uno de los niveles más altos entre los socios estratégicos de Washington.

Estados Unidos y China, mientras tanto, ampliaron esta semana una tregua arancelaria por otros 90 días y que evita aranceles de tres dígitos sobre los bienes de cada uno.

China e India ya han acordado reanudar los vuelos directos suspendidos desde 2020 y están debatiendo la reducción de las barreras comerciales, incluida la reapertura del comercio fronterizo en tres pasos del Himalaya.

Aunque el comercio fronterizo representa solo una pequeña parte de los 127.700 millones de dólares de comercio bilateral en el último año fiscal, su reactivación se considera un paso simbólico hacia la normalización de los lazos económicos.

"Hemos mantenido contactos con China para facilitar la reanudación del comercio fronterizo a través de todos los puntos designados", dijo el jueves en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal.

MEJORAR LA VIDA DE LOS RESIDENTES

Pekín dijo a Reuters que también estaba dispuesta a reanudar el comercio fronterizo, que durante mucho tiempo había desempeñado un "papel importante en la mejora de la vida de los residentes en la frontera y en la mejora de los intercambios entre los dos pueblos".

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo también que Pekín ha estado en estrecha comunicación con Nueva Delhi para "impulsar la reanudación de los vuelos directos lo antes posible".

El Ministerio de Asuntos Exteriores indio no respondió de inmediato a una petición de comentarios sobre el calendario exacto.

Mientras tanto, el grupo de expertos del Gobierno indio ha propuesto suavizar las normas de inversión que exigen un mayor escrutinio a las empresas chinas, otra señal de un posible cambio en el compromiso económico.

(Reportajes de Shivam Patel en Nueva Delhi y Liz Lee en Pekín; Edición de Gareth Jones. Editado en español por Juana Casas)