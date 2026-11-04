La Chicana celebra sus 30 años con tres conciertos, un disco aniversario y beneficios exclusivos para suscriptores de El Destape

La Chicana cumple 30 años de recorrido musical y lo celebra con una serie de tres conciertos en el Centro Cultural Torquato Tasso, en el barrio porteño de San Telmo. Las presentaciones serán los viernes 20 y 27 de noviembre y el 4 de diciembre, a las 21, en Defensa 1575. El festejo incluirá un nuevo disco con algunas de las canciones más reconocidas del grupo, reinterpretadas por artistas invitados y amigos de la banda. Los suscriptores de El Destape contarán con un 15% de descuento en la compra de entradas para cada una de las fechas.

{{{htmlAmp}}}

Formada en 1996 por la cantante Dolores Solá y el guitarrista y director musical Acho Estol, La Chicana construyó una identidad propia dentro del tango contemporáneo. Desde sus comienzos, el dúo apostó por combinar la tradición tanguera con una mirada rockera, experimental y una estética alejada de los moldes convencionales. Su propuesta recuperó canciones antiguas desde una perspectiva novedosa y, al mismo tiempo, desarrolló un repertorio original con una impronta personal.

La banda fue definida como “la gran banda revolucionaria del tango contemporáneo” por la libertad de su universo sonoro y la lírica de sus composiciones, que marcaron a nuevas generaciones de músicos. Tres décadas después, el grupo vuelve al Tasso, el espacio en el que inició junto a su público la búsqueda de un tango vivo y presente.

Un disco aniversario con grandes invitados

Como parte de la celebración, La Chicana publicará un álbum que reúne algunas de sus mejores canciones en versiones interpretadas por artistas que forman parte de su universo musical. La lista de invitados incluye a Paula Maffia, Adriana Varela, Raly Barrionuevo, Luciana Jury, Black Rodríguez Méndez, La Charo, Mocchi, Liliana Felipe, Juli Laso y Griselda Siciliani.

El proyecto propone volver sobre el repertorio del grupo a través de otras voces y lecturas, en un encuentro que reúne distintas generaciones y expresiones de la música popular. El disco acompaña los conciertos de aniversario y funciona como una celebración colectiva de las canciones que La Chicana desarrolló desde su formación.

El recorrido de la banda comenzó con Ayer hoy era mañana, su primer álbum, publicado en 1997 y distinguido con el Premio Tribuna de la Unesco. En 2000 llegó Un giro extraño, elegido disco del año por León Gieco en una encuesta de Página/12. Luego, Tango agazapado obtuvo el Premio Gardel en 2004 y fue destacado por el diario español El País entre los mejores discos de las dos décadas anteriores.

A lo largo de su trayectoria, el grupo llevó su música a escenarios de Inglaterra, Irlanda, España, Brasil, Colombia, Uruguay, Senegal, China, Singapur, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica, Corea, Suiza y Estados Unidos, además de participar en festivales internacionales y encuentros dedicados a las músicas del mundo.

Su discografía también incluye trabajos como Lejos (2006), Revolución o Picnic (2011), Antihéroes y Tumbas (2015) y La Pampa Grande (2015). En 2016, al cumplir veinte años, publicó Demos y Rarezas, con material inédito y nuevas versiones de clásicos de la banda.

Fechas, entradas y beneficio para suscriptores de El Destape

Los tres conciertos de aniversario serán en el Centro Cultural Torquato Tasso, ubicado en Defensa 1575, con inicio a las 21. Las fechas programadas son:

Viernes 20 de noviembre, a las 21.

Viernes 27 de noviembre, a las 21.

Viernes 4 de diciembre, a las 21.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $30.000 y se pueden adquirir a través de Passline.

Además, quienes forman parte de la comunidad de suscriptores de El Destape cuentan con un beneficio exclusivo: un 15% de descuento en la compra de entradas para cada una de las fechas. Para acceder, deben ingresar a La Feria de El Destape, buscar el beneficio de La Chicana y utilizar el enlace de descuento para realizar la compra en Passline.

La propuesta incluye también la posibilidad de participar en un sorteo de dos pares de entradas por cada show. De esta manera, los suscriptores podrán acceder a un precio especial y participar por localidades para celebrar junto a la banda sus tres décadas de trayectoria.