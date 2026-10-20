La Rioja prepara la Chaya 2027 y busca potenciar el impacto turístico de su fiesta más emblemática

La Fiesta Nacional de La Chaya 2027 confirmó su grilla artística para cinco jornadas que combinarán referentes del folclore argentino, figuras del cuarteto y la cumbia, y exponentes de la música urbana. El festival se desarrollará del 4 al 8 de febrero en el Autódromo Ciudad de La Rioja, con una programación que distribuirá los principales nombres de la música nacional a lo largo de cinco noches.

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La agenda incluirá a Luciano Pereyra, Abel Pintos, Soledad, Cazzu y Sergio Galleguillo, además de Lázaro Caballero, Christian Herrera, Campedrinos, Ahyre, Karina La Princesita, Euge Quevedo, La LBC, Lucio Rojas, Q’Lokura, Bruja Salguero y Loco Amato.

El jueves 4 de febrero actuarán Luciano Pereyra, Lázaro Caballero, Christian Herrera y Karina La Princesita. El viernes 5 será el turno de Campedrinos, Ahyre, Euge Quevedo y La LBC.

La programación continuará el sábado 6 con Cazzu, Lucio Rojas y Q’Lokura. El domingo 7 se presentarán Bruja Salguero, Abel Pintos y Soledad, mientras que el cierre, previsto para el lunes 8 de febrero, estará a cargo de Sergio Galleguillo y Loco Amato. La propuesta reunirá distintos géneros de la música popular argentina, desde el folclore hasta el cuarteto y los sonidos urbanos, durante cinco noches consecutivas en el predio riojano.

La preventa oficial de entradas comenzará el lunes 19 de octubre. Los tickets podrán adquirirse de manera digital a través de la plataforma PaseShow. La información difundida hasta el momento no detalla los precios ni las condiciones específicas de venta para cada jornada.

Que es la Chaya

La leyenda de la Chaya relata la historia de una bella joven india que se enamoró perdidamente de Pujllay, un muchacho alegre y mujeriego que no correspondió su amor. Desconsolada por el rechazo, la joven se internó en el monte a llorar sus penas y desapareció para siempre. Desde entonces, la tradición cuenta que regresa cada año a mediados del verano, de la mano de la diosa Luna (Quilla), convertida en un suave rocío o en una fina lluvia.

Esta festividad es una celebración pagana y ancestral que fusiona las tradiciones carnavalescas introducidas por los conquistadores europeos con los ritos de agradecimiento a la Pachamama y el festejo por las buenas cosechas de los pueblos originarios, particularmente los diaguitas. Cada verano, las calles de la provincia de La Rioja se transforman en el escenario principal donde la cultura, el color y la alegría se apoderan de los barrios en un ambiente festivo a cielo abierto.

Durante estos festejos, los pobladores se reúnen en los rincones de cada pueblo para compartir harina, albahaca y vino. El punto cumbre de la celebración son los tradicionales "topamientos", encuentros amistosos entre hombres y mujeres guiados por el Cumpa y la Comadre bajo la presencia de un muñeco de Pujllay; en ellos, los participantes se arrojan agua y harina como símbolo de confraternidad, acompañados por fogatas, música, bailes y juegos barriales.