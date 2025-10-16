El grupo Giorgio Armani nombra como CEO a veterano ejecutivo Giuseppe Marsocci

FOTO DE ARCHIVO: Tienda de Giorgio Armani en Milán

El grupo Giorgio Armani nombró a Giuseppe Marsocci, hasta ahora director general adjunto, presidente ejecutivo con efecto inmediato, informó el jueves la casa de moda italiana, confirmando así las informaciones aparecidas en medios de comunicación.

Marsocci, que lleva 23 años en la empresa, los últimos seis como Director Comercial Global, asume el cargo que ocupaba el fundador Giorgio Armani, fallecido en septiembre.

Armani mantuvo un férreo control sobre el imperio de la moda que creó hace 50 años, pero está surgiendo una nueva estructura para su próxima fase.

Marsocci supervisará la venta prevista de una participación del 15%, con prioridad para el conglomerado de lujo LVMH, el peso pesado de la belleza L'Oreal, el líder de gafas EssilorLuxottica u otro grupo de "igual categoría", según se indica en el testamento de Armani.

"Su experiencia profesional internacional, su profundo conocimiento del sector y de la empresa, su discreción, lealtad y espíritu de equipo, junto con su cercanía al Sr. Armani en los últimos años, hacen de Giuseppe la elección más natural para garantizar la continuidad con el camino trazado por el fundador", dijo Pantaleo Dell'Orco, socio de Armani y responsable de diseño masculino, que ha asumido el cargo de presidente de la empresa.

Dell'Orco también ha sido nombrado recientemente presidente de la Fundación Giorgio Armani, que controla el 30% de los derechos de voto de su imperio empresarial. Dell'Orco controla ya el 40% de los derechos de voto del grupo de lujo.

El nombramiento de Marsocci, de 61 años, fue propuesto por unanimidad por la Fundación Giorgio Armani, según informó el grupo de lujo.

La sobrina de Giorgio Armani, Silvana, responsable de estilo femenino, será nombrada vicepresidenta, según el comunicado.

Con información de Reuters