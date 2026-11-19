En el marco de la edición número 13° de La Noche de las Casas de Provincia, La Rioja abrirá su casa en Buenos Aires para disfrutar música típica, gastronomía tradicional y vinos con identidad riojana. Allí se presentarán propuestas turísticas ideales para conocer los rincones más bellos de la provincia.

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La música estará a cargo del cantante y multinstrumentista Sergio Galleguillo; el cantautor e intérprete de folklore argentino y latinoamericano, Hernán Robles, y la artista Brenda Hernandez, quien interpretará zambas, chamamé y otros estilos tradicionales. El evento es este jueves 19 de noviembre desde las 18 horas en la Casa de La Rioja, ubicada en Av. Callao 745, Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

En la jornada habrá stands con vinos nacidos en viñedos riojanos, de Bodegas La Macarena, La Riojana y Bodega Valle de la Puerta. Además, habrá productos artesanales a la venta de la mano de Olivas La Rioja, Victórica Regionales y Mercado Artesanal.

La Rioja y su música

La música típica de La Rioja se centra principalmente en el folklore, teniendo a la chaya como su ritmo y celebración más emblemática. Sergio Galleguillo, el artista que cerrará el show en la Casa de La Rioja, es uno de los referentes de este estilo y festejo que reúne a miles de riojanos y turistas.

Los ritmos y géneros principales son la chaya, género que nace del cruce entre la vidala y la tonada, acompañando la fiesta ancestral del carnaval con harina, albahaca y cajas chayeras; vidala y vidala chayera, estilo caracterizado por cantos melancólicos de raíz indígena y criolla; zamba y cuenca, género que nace entre la mezcla de sonidos norteños y cuyanos: y el gato y chacarera, danzas criollas habituales en las peñas y festivales de toda la jurisdicción.

Vinos con identidad riojana

Los vinos de La Rioja son especiales por su Torrontés Riojano como cepa insignia y por el contraste térmico de sus viñedos de altura y valles áridos. Es la variedad blanca emblema de la provincia y se destaca por su aroma floral y cítrico intenso.



Los viñedos generalmente crecen en valles ubicados entre cordones serranos, como Famatina y Velasco, y zonas de gran altura.

La gran amplitud térmica entre el día y la noche ayuda a conservar la acidez y concentrar los aromas. Además del Torrontés, se destacan tintos como Bonarda, Malbec y Petit Verdot en zonas de altura, con perfiles concentrados y expresivos.