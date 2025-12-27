Tailandia y Camboya detienen el conflicto fronterizo con un segundo alto el fuego

Tailandia y Camboya firman una tregua para poner fin al encarnizado conflicto fronterizo

Tailandia y Camboya pusieron fin el sábado a semanas de ‍encarnizados enfrentamientos fronterizos ⁠con el segundo alto el fuego de los últimos meses, tras los peores combates en años entre los países del sudeste asiático.

La tregua se mantenía, dijo a Reuters un portavoz del Ministerio de Defensa tailandés, el contralmirante Surasant Kongsiri, unas dos horas ‌después de que entró en ⁠vigor a mediodía (0500 GMT).

"Hasta ⁠ahora no ha habido ningún reporte de disparos", dijo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Ministerio de Defensa Nacional de Camboya ‍no informó de ningún enfrentamiento tras lo que dijo había sido ⁠un ataque aéreo tailandés ‌a primera hora del sábado, antes del anuncio del alto el fuego.

El acuerdo, firmado por el ministro de Defensa tailandés, Natthaphon Narkphanit, y su par ‌camboyano, Tea ‌Seiha, puso fin a 20 días de enfrentamientos en los que murieron al menos 101 personas y más de medio millón fueron desplazadas, ​y que incluyeron salidas de aviones de combate, disparos de cohetes y descargas de artillería.

Los enfrentamientos se reavivaron a principios de este mes tras la ruptura de un alto el fuego que el presidente de Estados Unidos, Donald ‍Trump, y el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, habían ayudado a negociar.

"Ambas partes acuerdan mantener los actuales despliegues de tropas sin más movimientos", dijeron los ministros en ​un comunicado conjunto sobre el alto el fuego.

"Cualquier refuerzo aumentaría la tensión y afectaría negativamente ​a los esfuerzos a largo plazo para resolver la situación", según la declaración ⁠publicada en las redes sociales por Camboya.

(Reportaje de Panu Wongcha-um, Redacción de Devjyot Ghoshal; Edición de William Mallard y Shri Navaratnam)