Cambio climático y políticas verdes: uno a uno, todos los avances que ponen a La Rioja a la vanguardia

En un contexto donde el presidente de la Nación rechaza que el calentamiento global, La Rioja se posiciona como una provincia líder en políticas ambientales. Esto se debe a la decisión política del gobierno de Ricardo Quintela que dio inicio a la existencia del Gabinete del Cambio Climático, y que articula su labor con perspectiva transversal junto a la Secretaría de Ambiente y los ministerios provinciales.

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"El presidente Milei tiene una mirada bastante obtusa, desprovista de ciencia y de técnica, y por lo tanto una mirada ignorante de la realidad. El cambio climático está generando una crisis climática global", sostuvo el secretario de ambiente, Santiago Azulay, en diálogo con El Destape.

El Gabinete representa un hecho histórico a nivel continental y pone a la provincia a la vanguardia en materia de políticas verdes, consolidando una visión moderna e integral del ambiente como bien común y como derecho colectivo. "Lo trascendente de esta incorporación en la Constitución Provincial es que no toma al cambio climático como una cuestión coyuntural sino que lo toma desde un lugar central en la transversalidad de la agenda pública del Estado provincial", agregó Azulay.

El organismo tiene tres funciones principales: la creación de un inventario de gases de efecto invernadero por sector, la generación de un plan de adaptación en base al inventario y la creación de un plan de mitigación. "El inventario es el registro de la cantidad de toneladas de carbono que emite el sector industrial, agroindustrial y otros sectores", ejemplificó el secretario, quien explicó que luego de hacer el registro de emisiones de gases de toda la provincia. El objetivo es proceder a gestionar esas emisiones hacia la carbono neutralidad a través de un plan de mitigación para el cambio climático.

"A partir de esta concepción ambiental, la idea es concebir las políticas vinculadas al cambio climático como punto de vinculación y equilibrio entre todas las políticas del estado", expresó Azulay.

Políticas Verdes en La Rioja

El secretario de Ambiente afirmó que además de que La Rioja es la única provincia que incorpora en la Constitución un gabinete cambio climático, el otro hecho trascendental es que dentro de esa reforma constitucional del 2024 se incorporó la función ambiental dentro de la propiedad privada con el fin de regular acciones individuales que tengan un impacto general.

"La función ambiental del derecho de propiedad es algo que que no está legislado en ningún ordenamiento positivo jurídico de la República Argentina. Es la primera Constitución provincial que lo incorpora y una de las primeras de Sudamérica", afirmó Azulay.

"Si una persona es dueña de un bosque con especies nativas en peligro de extinción, por ejemplo, no puede hacer lo que se le ocurra. Puede actuar como dueño de ese lugar pero teniendo en cuenta el límite de la función ambiental", explicó el secretario.

Qué dice la Constitución Provincial

El Gabinete para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático de La Rioja se presentó oficialmente en octubre de 2025, en cumplimiento con el artículo 87° de la nueva Constitución Provincial, la cual promovía la creación del organismo.

El artículo en cuestión lleva el nombre de Ordenamiento Ambiental - Biodiversidad y Cambio Climático y promulga lo siguiente: "Las autoridades promoverán el ordenamiento ambiental del territorio, y la coordinación de todos los organismos que se relacionen con la temática ambiental, concentrando en el máximo nivel posible la fijación de las políticas de desarrollo vinculadas a los bienes naturales comunes”.

En relación a los animales, el artículo establece que “son sujetos de protección y se reconoce el derecho a una vida libre de maltrato y crueldad, tal cual lo fije una ley al respecto”.

Además, se decreta que las autoridades gubernamentales formarán un Cuerpo de Protección Ambiental, encargado de promover la protección a la naturaleza. Por último, promueve la creación del Gabinete Provincial de Cambio Climático, “con las competencias que fije la ley que se dicte al efecto, cuyo objetivo primordial será el diagnóstico, la elaboración y ejecución de políticas públicas vinculadas a la emergencia climática global”.

Milei y su postura sobre el cambio climático

Desde que asumió como presidente de la Nación, Javier Milei, reiteró en varias oportunidades que el cambio climático es “un ciclo natural” que no depende de ninguna actividad humana. Estos dichos atraviesan sus discursos en foros nacionales e internacionales: sin embargo los datos científicos contradicen esta postura.

La agencia científica Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, perteneciente a la ONU, informaron que la temperatura global aumentó sin precedentes desde 1970, vinculando esta tendencia a la influencia humana.

Otro organismo científico que se manifiesta en relación al cambio climático es Organización Meteorológica Mundial (OMM), también perteneciente a la ONU, el cual se encarga de monitorear el estado del clima y publica informes anuales que confirman el aumento continuo de las temperaturas globales y los gases de efecto invernadero.