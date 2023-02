Avanza el juicio político a la Corte Suprema en las comisiones de Diputados

En el marco de la Comisión de Juicio Político, legisladoras y legisladores, así como también organizaciones de la sociedad civil, y particulares, expusieron los lineamientos principales de sus respectivos proyectos, vinculados a los de pedidos de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema.



En primer lugar, la diputada Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica) se refirió al proyecto de su autoría, y en ese sentido, aseguró: “Ricardo Lorenzetti no cumple con las condiciones para permanecer como Juez de la Corte”. “El juicio político contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, se fundamenta en su mal desempeño, su falta de idoneidad moral, y por eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”, argumentó.





Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López indicó que su iniciativa “es una ampliación del proyecto de su preopinante”, y cuestionó “el poder de influencia de Lorenzetti sobre los distintos actores para que se sancione la Ley del Consejo de la Magistratura”.



A su turno, la presidenta de la Asociación Argentina de Juristas, Claudia Rocca, detalló la norma presentada: “Solicitamos que se promueva el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fundado en el mal desempeño”. “El propósito de este pedido no es el castigo sino la protección de los intereses públicos”, enfatizó.



Sobre el mismo proyecto y como firmante del mismo, la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, aseguró: “Los jueces de esta Corte ya han hecho mucho daño, por eso este juicio es imprescindible”.



En tanto, el diputado Eduardo Valdés (Frente de Todos) indicó que, su proyecto, se basa en “un pedido de Juicio Político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rossati, y a los jueces integrantes del Máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por la causal de mal desempeño”.



“El juicio es la única herramienta que la democracia le da al Congreso en caso de mal desempeño de los jueces de la Corte”, detalló, al tiempo que aclaró: “El mal desempeño es contra el federalismo y contra los derechos humanos”. “La denuncia es por irregularidades en la gestión de la obra social de la Corte, por abuso de autoridad, y por tráfico de influencias, entre otros fundamentos”, enumeró.



Según explicó el legislador, “esta iniciativa está en concordancia con lo expresado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto a doce Gobernadores y Gobernadoras de las provincias argentinas”.



En el mismo sentido, la oficialista María Rosa Martínez manifestó: “Nuestro proyecto se basa en el pedido de juicio contra los cuatros Jueces de la Corte por mal desempeño y por malversación de fondos”.



Además, el presidente de la Asociación civil por la exigibilidad de los derechos sociales, Federico Méndez, se refirió a su pedido de Juicio contra Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti por mal desempeño; mientras que Patricia Isasa, sobreviviente de la dictadura militar, se refirió a su denuncia contra Horacio Rosatti por mal desempeño".



Por su parte, Pablo Llonto, periodista y abogado defensor de los Derechos Humanos, expresó que "Nuestra presentación es por el respeto a la lucha del pueblo Argentino por la memoria, verdad y justicia. "El hecho es que esperamos hasta el 22 de enero si Horacio Rosatti convocaba a la comisión interpoderes, creada frente al enorme problema para reanudar y acelerar causas de lesa humanidad y que era imposible que avanzaran". "No sesionó y no fue convocada jamás. El presidente de la Corte Rosatti cometió uno de los hechos más graves porque el mensaje con ese silencio es un mensaje que llega a todos los jueces".