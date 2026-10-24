Buenos Aires participó de la 109° Asamblea del Consejo Nacional de la Vivienda y reclamó políticas habitacionales

El administrador del Instituto de la Vivienda bonaerense, Diego Menéndez, participó de la 109° Asamblea del Consejo Nacional de la Vivienda, realizada en Rosario, donde representantes de 24 jurisdicciones debatieron sobre el déficit habitacional y la continuidad de los proyectos habitacionales en el país.

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El encuentro se desarrolló el viernes 23 de octubre en el Museo del Deporte Santafesino y reunió a autoridades provinciales para intercambiar experiencias y analizar herramientas destinadas a responder a la demanda de vivienda. Entre los principales temas de la agenda estuvieron la continuidad de los emprendimientos habitacionales, la readecuación de costos y la consolidación de nuevas alternativas de crédito y urbanización.

Durante la asamblea, uno de los ejes de preocupación fue la falta de políticas del Estado nacional en materia habitacional y su impacto en las obras que estaban en ejecución en distintas provincias.

En ese contexto, la provincia de Buenos Aires expuso la situación de las 16.000 viviendas que, según informó la cartera bonaerense, quedaron desfinanciadas por el Gobierno nacional. Frente a ese escenario, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, conducido por Silvina Batakis, puso en marcha el Programa Completar, destinado a recuperar y finalizar la mayor cantidad posible de esos proyectos con recursos propios.

La iniciativa prioriza la reanudación de las obras que registran un avance superior al 70%, con el objetivo de concluir las viviendas y dar una respuesta a las familias bonaerenses que ya habían sido adjudicatarias y quedaron a la espera de la finalización de sus hogares.

Menéndez participó de la actividad en representación del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, como parte de la cartera de Hábitat y Desarrollo Urbano.

Un ámbito federal de coordinación

El Consejo Nacional de la Vivienda fue creado en 1995 mediante la Ley 24.464, que estableció el Sistema Federal de la Vivienda, integrado por el Consejo, el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) y los organismos ejecutores provinciales.

El organismo funciona como un espacio asesor y de coordinación para planificar políticas habitacionales, promover convenios de cooperación técnica y financiera, evaluar objetivos y establecer criterios para la selección de adjudicatarios, con representación de las distintas jurisdicciones.

Su estructura se organiza en cinco regiones: NEA, NOA, Cuyo, Patagonia y Centro. Actualmente, la presidencia está a cargo de Lucas Crivelli, quien también conduce el Instituto Provincial de Vivienda de Santa Fe.

La asamblea buscó fortalecer el intercambio entre las jurisdicciones y debatir respuestas institucionales frente a los desafíos habitacionales, en un contexto marcado por la necesidad de sostener y completar las obras en marcha.