Lula dice Brasil pedirá una investigación independiente sobre "desastrosa" redada policial de Río

Brasil, 4 nov (Reuters) -El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes que su Gobierno impulsará una investigación independiente sobre la redada policial de la semana pasada en Río de Janeiro en la que murieron 121 personas, entre ellas cuatro policías.

"Es importante ver en qué condiciones ocurrió", dijo a la prensa en Belén, en vísperas de la cumbre climática COP30. "La orden del juez era que se cumplieran órdenes de detención, no una matanza masiva; y sin embargo, hubo una matanza masiva".

La operación del 28 de octubre fue la más mortífera de la historia de Brasil. Su objetivo era la banda Comando Vermelho, que controla el tráfico de drogas en varias favelas, barrios pobres y densamente poblados que se extienden por el accidentado terreno de la ciudad.

Las autoridades del estado de Río de Janeiro calificaron la operación de un éxito. El gobernador del estado, Claudio Castro, dijo que las "únicas víctimas reales" eran los agentes asesinados y que todos los demás eran delincuentes.

Las redadas subrayaron un escenario político complejo para Lula, un izquierdista que ha intentado conciliar la preocupación internacional por las violaciones de los derechos humanos con el creciente apoyo público a la represión de la delincuencia.

"El hecho es que, en términos de número de muertos, algunos pueden ver la operación como un éxito. Pero desde el punto de vista de la acción del Estado, creo que fue desastrosa", dijo Lula.

