Brasil define en segunda vuelta: la alianza entre El Destape y Le Monde Diplomatique para analizar el balotaje

Para entender lo que pasa en Argentina también hace falta mirar qué ocurre más allá de sus fronteras. El Destape y Le Monde Diplomatique sellaron una alianza para sumar nuevas herramientas de análisis y ayudar a sus lectores a comprender tanto la realidad argentina como los principales acontecimientos internacionales. En ese marco, la propuesta también permitirá acercarse a temas clave de la región, como el escenario político y las elecciones en Brasil, y entender cómo esos procesos pueden impactar en la Argentina y en América Latina.

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A partir de esta propuesta, quienes se suscriban a El Destape podrán disfrutar de tres meses gratis de El Dipló digital, además de todas las ventajas que ya forman parte de nuestra comunidad de suscriptores.

Todos los beneficios para suscriptores

Además del acceso durante tres meses a la edición digital de Le Monde Diplomatique, quienes se suscriban podrán disfrutar de los beneficios que ofrece El Destape a su comunidad. Entre ellos se encuentra La Feria, un espacio interactivo donde los suscriptores pueden publicar sus productos y servicios y conectarse con otros integrantes de la comunidad.

También podrán acceder a cupones de descuento para ahorrar mes a mes en supermercados, combustible y otros productos y servicios, además de recibir un newsletter exclusivo con contenidos reservados para suscriptores. La propuesta se completa con sorteos mensuales y otras experiencias destinadas a quienes forman parte de la comunidad de El Destape.

A su vez, durante los tres meses de promoción, los suscriptores tendrán acceso completo a la edición digital mensual de El Dipló, su archivo histórico y dossiers especiales. También podrán acceder a descuentos en libros de Siglo XXI y cursos, además de charlas y eventos exclusivos.

Como parte de la promoción, los primeros 20 nuevos suscriptores recibirán un Atlas temático de Le Monde Diplomatique, con mapas, datos y ensayos.

¿Qué es Le Monde Diplomatique?

Le Monde Diplomatique, conocido como El Dipló, es una publicación dedicada al análisis de la actualidad política, económica, social y cultural, con contenidos que buscan profundizar y poner en contexto los acontecimientos de la Argentina y el mundo.

A través de sus ediciones mensuales, artículos, investigaciones, dossiers y materiales de archivo, la publicación aborda los principales debates contemporáneos y ofrece distintas herramientas para analizar procesos que exceden la coyuntura inmediata.

La asociación con El Destape permite así que suscriptores de ambos espacios puedan acceder a una propuesta más amplia de contenidos y beneficios, con el objetivo de incorporar nuevas miradas y herramientas para interpretar la realidad nacional e internacional.