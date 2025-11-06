Expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, es liberada de prisión: imágenes TV

La expresidenta boliviana Jeanine Áñez fue liberada de prisión por orden del Tribunal Supremo, en La Paz.

ov (Reuters) -La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, fue liberada el jueves de prisión luego de que la Corte Suprema de ese país puso fin a más de cuatro años de prisión preventiva, mostraron imágenes de televisión en vivo.

"Jamás voy a arrepentirme de haber servido a la patria cuando la patria me necesitó", sostuvo Áñez en su primera intervención tras dejar el penal de Miraflores.

Áñez asistirá a la ceremonia de asunción del presidente electo Rodrigo Paz, programada para el sábado, mientras que el domingo volará a su natal Trinidad, donde su familia, amigos y seguidores la esperarán con una fiesta.

En noviembre de 2022, Áñez fue declarada culpable por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución al asumir la presidencia de manera irregular el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

Con información de Reuters