Banco Rioja: por decisión del Gobierno provincial, se renovaron 14 mil créditos para aliviar a las familias

Bajo el gobierno de Ricardo Quintela, el Banco Rioja que ya alcanzó a miles de operaciones crediticias en toda la provincia con el fin de financiar la deuda contraída por las familias debido a la crisis nacional. Entre el 31 de agosto y el 20 de octubre, la entidad registró 13.876 renovaciones de préstamos personales con tasas reducidas, otorgó 1.794 nuevos créditos y concretó 559 operaciones vinculadas con la refinanciación y regularización de deudas.

{{{htmlAmp}}}

Los datos oficiales reflejan los primeros resultados de la política impulsada por el gobernador para reducir el costo del financiamiento y ofrecer alternativas a las familias que enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos mensuales. En total, las cuatro categorías contabilizaron 16.229 operaciones durante los primeros 51 días de implementación.

La iniciativa se enmarca en la emergencia crediticia declarada en La Rioja por 180 días y busca utilizar las herramientas de la banca pública provincial para mejorar las condiciones de acceso al crédito, reorganizar deudas y liberar parte de los ingresos familiares que hoy se destinan al pago de cuotas.

Tasas más bajas para reducir el peso de las cuotas

Las medidas anunciadas por Quintela el 31 de agosto contemplaron una reducción acumulada de 20 puntos porcentuales en las tasas de interés de los préstamos personales, además de condiciones especiales para regularizar deudas con atrasos de 90 días o más y un esquema de refinanciación de saldos de tarjetas Mastercard Banco Rioja.

La reducción de tasas alcanzó a empleados públicos, jubilados y trabajadores del sector privado que cobran sus haberes a través de la entidad. El beneficio comprende tanto nuevos créditos como renovaciones de préstamos vigentes para clientes que se encontraban al día con sus obligaciones.

Con el nuevo esquema, se establecieron tasas nominales anuales del 52% para operaciones a 12 meses y del 56% para plazos de entre 13 y 36 meses. Para las deudas de tarjetas de crédito, en tanto, se habilitaron alternativas de refinanciación con tasas fijas y plazos de hasta 36 meses.

La cantidad de renovaciones registradas constituye el principal indicador del alcance inicial de la política. Con casi 14.000 operaciones de este tipo, miles de clientes pudieron acceder a nuevas condiciones de financiamiento para reorganizar sus compromisos.

El alivio financiero y su impacto en el consumo

Uno de los objetivos de la reducción de tasas es disminuir el peso de las cuotas sobre los presupuestos familiares. Según las condiciones particulares de cada préstamo, la renovación puede permitir que los clientes paguen menos por mes y dispongan de una mayor proporción de sus ingresos para afrontar otros gastos.

El vicepresidente de Banco Rioja, Marcelo Becerra, explicó el impacto potencial de estas medidas con un ejemplo concreto. Una persona que anteriormente pagaba una cuota de $170.000 podría pasar a abonar $110.000 mensuales después de readecuar las condiciones de su préstamo.

En ese caso, la diferencia de $60.000 mensuales representa dinero que deja de destinarse al pago del crédito y puede utilizarse para cubrir gastos cotidianos, comprar bienes o atender otras necesidades del hogar.

Becerra destacó que esos recursos también pueden regresar al circuito económico provincial mediante el consumo. De esta manera, la reducción de las cuotas busca generar un alivio para las familias y, al mismo tiempo, contribuir al sostenimiento de la actividad comercial.

El efecto final dependerá de las condiciones de cada operación y del uso que los hogares hagan de los ingresos liberados, pero la política apunta a reducir la presión financiera sobre los consumidores riojanos.

Refinanciación y regularización de deudas

Además de las renovaciones y los nuevos préstamos, Banco Rioja registró 478 refinanciaciones de saldos de tarjetas de crédito y 81 operaciones liquidadas mediante mecanismos de gestión de mora. En conjunto, estas dos categorías sumaron 559 operaciones destinadas a reorganizar compromisos financieros.

Las herramientas están dirigidas a distintas situaciones de endeudamiento. Por un lado, permiten que quienes mantienen sus obligaciones al día busquen condiciones de financiamiento más convenientes. Por otro, ofrecen alternativas para las personas que acumularon atrasos y necesitan adecuar sus pagos a su capacidad económica.

El propósito es facilitar la regularización de las deudas dentro del sistema bancario formal y evitar que las dificultades para cumplir con las obligaciones financieras profundicen el endeudamiento de los hogares.

Banco Rioja como herramienta de la política provincial

El balance de los primeros 51 días muestra el alcance inicial de las medidas impulsadas por la administración de Quintela a través de la banca pública. La mayor parte de las operaciones corresponde a renovaciones de préstamos personales con tasas reducidas, aunque también se registraron nuevos créditos y mecanismos de refinanciación.

La política se desarrolla en un contexto de presión sobre los ingresos familiares y de dificultades para sostener el consumo. Frente a ese escenario, el Gobierno provincial busca intervenir sobre las condiciones de financiamiento mediante tasas más bajas y alternativas para reorganizar las obligaciones de los clientes.

Con la emergencia crediticia vigente, Banco Rioja continúa ofreciendo herramientas para renovar préstamos, acceder a nuevos créditos y regularizar deudas. El objetivo de la administración provincial es aliviar el peso de los compromisos financieros, mejorar la disponibilidad de ingresos en los hogares y contribuir a sostener la actividad económica de La Rioja.