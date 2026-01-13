Cancelado un importante festival literario australiano tras la exclusión de una autora palestina

FOTO DE ARCHIVO. La gente se reúne en torno a las flores depositadas en la playa de Bondi para honrar a las víctimas de un tiroteo masivo que tuvo como objetivo una celebración de Janucá en la playa de Bondi el 14 de diciembre, en Sídney, Australia

‍Uno de los festivales literarios más importantes de Australia fue cancelado el martes, después de que 180 escritores boicotearan el evento y de que su ‍directora dimitiera afirmando que no podía ⁠participar en el silenciamiento de una escritora palestina y advirtiendo de que las medidas para prohibir las protestas y los eslóganes tras el tiroteo masivo en la playa de Bondi, en Sídney, amenazaban la libertad de expresión.

Louise Adler, judía hija de supervivientes del Holocausto, anunció el martes que renunciaba a su participación en la Semana de Escritores de Adelaida, que se celebra cada febrero, tras la decisión de la junta directiva del festival de retirar la invitación a una autora palestino-australiana.

La novelista y académica Randa Abdel-Fattah dijo que ‌la decisión de no invitarla era "un acto flagrante y desvergonzado de ⁠racismo y censura antipalestinos".

El primer ministro de Australia, ⁠Anthony Albanese, anunció el martes que el 22 de enero se celebraría un día de luto nacional en recuerdo de las 15 personas muertas en el tiroteo del mes ‍pasado durante una celebración de la festividad judía de Janucá en la playa de Bondi, en Sídney.

La policía afirma que los presuntos ⁠autores de los disparos se inspiraron en ‌el grupo miliciano Estado Islámico, y el incidente provocó llamamientos en todo el país para hacer frente al antisemitismo, e impulsó medidas de los gobiernos estatal y federal para endurecer las leyes contra la incitación al odio.

La junta del Festival de Adelaida declaró el martes que su decisión de no invitar a Abdel-Fattah la semana ‌pasada, alegando ‌que no sería culturalmente sensible que apareciera en el evento literario "tan poco después de (el ataque de) Bondi", se tomó "por respeto a una comunidad que está experimentando el dolor de un acontecimiento devastador".

"En lugar de ello, esta decisión ha creado más división y por ello expresamos nuestras más sinceras disculpas", ​dijo la junta en un comunicado.

El evento no se celebrará y los miembros restantes de la junta dimitirán, añadió.

La ex primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern, la escritora británica Zadie Smith, la australiana Kathy Lette, el estadounidense Percival Everett, ganador del premio Pulitzer, y el exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis son algunos de los autores que dijeron que ya no asistirían el festival del estado de Australia del Sur, informaron medios australianos.

La junta directiva del ‍festival pidió disculpas el martes a Abdel-Fattah por "cómo se representó la decisión".

"No se trata de identidad o disidencia, sino más bien de un rápido y continuo cambio en el discurso nacional sobre la amplitud de la libertad de expresión en nuestra nación tras el peor ataque terrorista de la historia de Australia", añadió.

Abdel-Fattah escribió en las redes sociales que ​no aceptaba las disculpas y afirmó que ella no tenía nada que ver con el ataque de Bondi, "como tampoco ningún palestino".

Louise Adler escribió anteriormente en The Guardian que la decisión de ​la junta de retirar la invitación a Abdel-Fattah "debilita la libertad de expresión y es el presagio de una nación menos libre, donde los grupos de intereses ⁠y la presión política determinan quién puede hablar y quién no".

El gobierno del estado de Australia del Sur ha nombrado una nueva junta del festival.

