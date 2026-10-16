Atención libre y gratuita: La Rioja cuenta con la línea 102 para proteger a niños y adolescentes en salud mental

En línea con la protección de los derechos de los niños y adolescentes, el gobierno de La Rioja impulsa la línea 102, un servicio telefónico gratuito que brinda escucha, orientación y asesoramiento a infancias y adolescencias.

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Desde la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia detallaron recientemente que el sistema funciona como un "sensor social", evidenciando un repunte en las consultas mensuales que alcanzan picos de entre 80 y 90 intervenciones, superando el promedio habitual de 70 llamadas. Este incremento responde tanto a una mayor difusión de la herramienta como a las complejidades del contexto socioeconómico que atraviesan los hogares. La misma es confidencial y de cobertura provincial que opera las 24 horas, los 365 días del año.

Circuito de acción

Los profesionales que atienden la línea, están capacitados para realizar una escucha profesional, y cuentan con la información necesaria para realizar derivaciones a organismos locales si es que se detectan casos de abuso, violencia, negligencia o violencia institucional en escuelas, clubes u hospitales.

Además, cuentan con un plan de intervención que inicia con citaciones, entrevistas e inspecciones o visitas domiciliarias. Además, se coordina con las áreas de Educación, Salud, Justicia y el Ministerio Público.

En casos de riesgo extremo para la integridad del menor, el órgano de protección está facultado para adoptar medidas de resguardo, apartando temporalmente al niño de su entorno directo y reubicándolo prioritariamente en su comunidad familiar extendida.

Si vos o alguien que conocés está atravesando algún problema de salud mental, no dudes en comunicarte: 0800 999 0091, las 24 horas del día los 365 días del año.

Políticas de protección e inclusión

La Rioja profundiza sus políticas de protección e inclusión para niños y niñas durante los primeros años de vida y ya suma 28 Espacios de Primera Infancia (EPI) distribuidos en todo el territorio provincial, donde se brinda atención integral, estimulación, cuidados y alimentación saludable.

En el marco de la Semana 3, realizada en septiembre y dedicada a la protección, la inclusión y la adopción, la directora de los Espacios de Primera Infancia, Sofía Juárez, destacó las acciones que impulsa el Gobierno provincial para acompañar a las infancias y a sus familias desde los primeros años.

“La idea era que entendamos la responsabilidad que tenemos todos nosotros. El Estado, como funcionaria, pero también como parte de la comunidad, y marcar la importancia que tiene poder acompañar a las familias”, señaló.

Los Espacios de Primera Infancia dependen del Ministerio de Desarrollo Social y están destinados a niños y niñas desde los 45 días de vida hasta los 3 o 4 años.estimulación, cuidados y atención de sus necesidades básicas.