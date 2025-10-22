Ucrania dice que ataques rusos durante la noche causaron la muerte de seis personas

Una explosión de un dron se ve en el cielo sobre la ciudad durante un ataque ruso con misiles y drones, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania

t (Reuters) -Ataques rusos con misiles y drones contra Ucrania mataron a seis personas, entre ellas dos niños, y provocaron cortes de electricidad en todo el país, dijeron las autoridades el miércoles, mientras los planes para una cumbre de líderes rusos y estadounidenses fueron pospuestos después de que Moscú rechazara un alto el fuego.

Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, dijo en la aplicación de mensajería Telegram que los restos de las armas derribadas habían salpicado la capital ucraniana y provocado incendios en la mitad de sus distritos.

"Ucrania aceptó hace tiempo la propuesta estadounidense de alto el fuego, mientras que Moscú hace todo lo posible para que continúe la matanza", dijo el jefe del Estado Mayor de Zelenskiy, Andriy Yermak, en un mensaje de Telegram tras los nuevos ataques rusos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Esto significa que las acciones colectivas contra Putin son actualmente insuficientes y que todos juntos debemos hacer más para que deje de matar a nuestro pueblo".

Los comentarios se produjeron después de que la Casa Blanca dejara en suspenso el martes una cumbre prevista entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin, después de que Moscú rechazara los llamamientos a un alto el fuego inmediato.

Un alto responsable estadounidense dijo a Reuters que no había planes para una reunión próximamente.

Dos personas murieron en el ataque en Kiev, mientras que cuatro, entre ellas dos niños, fallecieron tras los ataques rusos en la región circundante, dijo el servicio de emergencias de Ucrania.

Diez personas fueron rescatadas de un incendio en un rascacielos del distrito de Dniprovskyi, en Kiev, dijo el alcalde Vitali Klitschko, y un niño se encontraba entre los cinco ingresados en un hospital de la ciudad.

Las autoridades informaron de que también se produjeron incendios en los distritos de Desnianskyi, Darnytskyi y Pecherskyi, esta última sede del monasterio kievita de Pechersk Lavra, símbolo de la historia espiritual y cultural de Ucrania.

Las autoridades ucranianas afirmaron que los ataques se prolongaron durante casi toda la noche y la madrugada del miércoles, inicialmente con misiles balísticos y posteriormente con ataques de drones.

No hubo comentarios inmediatos de Rusia.

Con información de Reuters