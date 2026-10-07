Intendentes reeligieron a Espinoza como representante de la FAM y le exigieron cambios a Milei en el rumbo económico

Intendentas e intendentes de todo el país se reunieron en la Asamblea de la Federación Argentina de Municipios (FAM), donde Fernando Espinoza fue reelegido como presidente de la institución. Durante el encuentro, los jefes y jefas comunales reclamaron al presidente Javier Milei una urgente corrección del rumbo económico y expresaron su preocupación por el impacto de las políticas nacionales en las distintas comunidades.

{{{htmlAmp}}}

La Asamblea de la FAM se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reunió a más de 500 intendentas e intendentes de todo el país. En ese marco, aprobaron un documento en el que plantearon la necesidad de una reunión urgente con el Presidente de la Nación y advirtieron sobre las consecuencias de la situación económica y social en las ciudades.

El documento aprobado durante el encuentro señala el impacto de las políticas nacionales sobre el empleo, la producción, la salud, la alimentación, la educación, la seguridad, las jubilaciones, la discapacidad, la asistencia social y las economías regionales.

Frente de la FAM

Durante la Asamblea, Fernando Espinoza renovó su mandato como presidente de la Federación Argentina de Municipios. Luego del encuentro, sostuvo que los gobiernos locales asumieron un rol central frente a las demandas sociales que atraviesan las comunidades.

“Los Municipios de toda el país se convirtieron en la primera barrera de contención, atendiendo las crecientes demandas de la población frente al deterioro de las condiciones de vida”, detalló el intendente.

En esa línea, afirmó: “Es en cada Gobierno local desde donde estamos empujando la unidad para frenar esta escalada de injusticia social que sufre el pueblo argentino”.

El titular de la FAM hizo referencia a las encuestas mencionadas durante su discurso y planteó la necesidad de construir una alternativa política.

“Según las últimas encuestas, el 70% de las argentinas y argentinos pide un cambio de rumbo económico. Ante todo este triste diagnóstico, y junto a la Federación Argentina de Municipios tenemos la tarea de mantener encendida la llama de la esperanza, construir una alternativa amplia y superadora y comenzar un nuevo camino para la Argentina”, concluyó Fernando Espinoza.

El reclamo de los municipios al Gobierno nacional

Los intendentes también advirtieron sobre la pérdida de recursos destinados a provincias y municipios, la paralización de la obra pública y la caída del consumo. A su vez, señalaron el impacto de la crisis sobre jubilados, trabajadores, PyMEs y economías regionales.

En ese sentido, desde la FAM reclamaron al Gobierno nacional la restitución de los fondos educativos, la reactivación de la obra pública y una mayor inversión en salud, educación, seguridad y discapacidad.

Los jefes y jefas comunales también reafirmaron el compromiso de las intendencias de continuar trabajando junto a sus comunidades para sostener los servicios esenciales, la producción y el desarrollo. Además, llamaron a fortalecer la unidad federal para construir la mejor alternativa para una nueva Argentina.