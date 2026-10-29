La Rioja impulsa la proyección nacional del arte riojano con la primera participación de Fronteras Abiertas en ARTEBA

El Gobierno de La Rioja incentiva la llegada del arte provincial a ARTEBA, la feria de arte contemporáneo más reconocida de América Latina. La muestra forma parte de Fronteras Abiertas, un programa artístico que promueve y difunde el arte riojano desde el 2023 con el objetivo de poner en valor a artistas locales. La misma ya contó con la presencia del gobernador Ricardo Quintela junto a legisladores y funcionarios provinciales.

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La muestra riojana Lo que no pide permiso comenzará este viernes 30 octubre , y está protagonizada por obras de las artistas Jimena Vera Psaró, Emilia Carrión y Andrea Bustamante.

“Esto es importante para Fronteras, importante para La Rioja, importante para las artistas e importante para todos, porque es la primera vez que la provincia participa en esta feria”, expresó la diputada nacional Gabriela Pedrali, quien acompañó al mandatario provincial en este evento de proyección nacional e internacional.

En medios locales, las artistas dijeron que la misma reúne memorias territoriales y saberes ancestrales en una propuesta atravesada por la identidad, la resistencia y el reconocimiento colectivo. Las obras buscan reflejar lo silenciado, lo que estuvo al margen de los relatos sociales y culturales. La selección de obras y arman esta muestra colectiva es nueva, ya que fue pensaba exclusivamente parta ARTEBA.

ARTEBA: fecha, hora y lugar

La 35.ª de la feria ARTEBA se desarrollará entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre en el Pabellón Amarillo de La Rural, Buenos Aires. Durante el viernes y sábado el evento estará disponible de 14 a 21, en cambio el domingo, la apertura será de 14 a 20. Las entradas salen $28.000, se pueden comprar presencialmente en la Rural o a través de la página oficial de la feria o en All Access. Esta edición, reunirá a 70 muestras con obras de artistas de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Puerto Rico y Francia.

El evento, cuya primera edición fue en 1991 en el Centro Cultural Recoleta, es organizado por la Fundación ARTEBA, una organización no gubernamental sin fines de lucro creada el 16 de octubre de 1991 por un grupo de impulsores del arte. Desde el inicio, la misión principal es desarrollar y fortalecer el mercado del arte contemporáneo en Argentina, ayudando a la difusión de los artistas locales y promoviendo el coleccionismo.