“La Argentina de Milei es un combo letal”: Espinoza cuestionó la situación económica en Mar del Plata

El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recorrió Mar del Plata y mantuvo encuentros con representantes de los sectores productivos, trabajadores y autoridades universitarias para conocer el impacto de la situación económica en la ciudad. Durante su agenda, cuestionó las políticas del Gobierno nacional y advirtió sobre las dificultades que atraviesan la industria pesquera, la textil y el turismo, tres actividades centrales para la economía marplatense.

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“La Argentina de Milei es un combo letal: baja el consumo, aumentan las tarifas, los costos fijos y no hay ventas”, sostuvo Espinoza, quien desarrolló distintas actividades en la Quinta Sección Electoral. La recorrida incluyó reuniones con representantes del sector hotelero, empresarios textiles, trabajadores del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). También encabezó un encuentro con vecinos, mujeres y jóvenes que compartieron sus experiencias y las problemáticas que enfrentan en sus barrios.

Uno de los puntos de la agenda fue la visita a Centomo, una empresa familiar de indumentaria con más de 40 años de trayectoria. Allí, Espinoza conversó con su propietaria, Roberta, y describió el escenario que atraviesa la industria textil local.

“La industria textil, que es la segunda más importante de Mar del Plata, hoy está en caída libre. De cada 10 máquinas, siete están paradas porque no hay trabajo”, afirmó. Además, señaló que uno de cada cinco locales comerciales se encuentra cerrado y que las ventas registraron una caída superior al 50%, mientras disminuyó la rentabilidad de los establecimientos.

La situación del comercio también fue mencionada por Débora Giorgi, quien acompañó al titular de la FAM durante la visita. “Nos encontramos con un panorama desolador: comercios vacíos, persianas bajas e infinidad de locales en alquiler a pocas semanas del inicio de la temporada”, expresó.

Preocupación por el turismo y la industria pesquera

El turismo fue otro de los sectores que concentró la atención durante la recorrida. Espinoza aseguró que la ocupación hotelera cayó un 50% y manifestó su preocupación por la falta de reservas de cara al verano. “Estamos a principios de noviembre y no hay reservas para el verano. El turismo se desploma y las vacaciones se vuelven un privilegio para miles de familias argentinas”, advirtió.

En el ámbito pesquero, el dirigente visitó Solimeno Congelados, empresa familiar con más de 80 años de trayectoria, 850 trabajadores, una flota de 10 buques y una comercialización anual de 30.000 toneladas. Luego de dialogar con trabajadores portuarios y representantes del SOMU, sostuvo que la actividad también enfrenta un escenario complejo.

“La industria pesquera de Mar del Plata, que llegó a representar el 50% de su producto bruto, hoy bajó al 30% como consecuencia de las políticas económicas de Milei”, afirmó.

Durante el encuentro con los trabajadores marítimos, Espinoza señaló que uno de los principales problemas es la competencia con productos importados y las condiciones otorgadas a embarcaciones extranjeras. “No hay posibilidad de competir por la apertura de las importaciones que genera el gobierno y con las facilidades de permisos de pesca que Milei les está dando a barcos de bandera extranjera”, manifestó.

El presidente de la FAM también vinculó la situación de estas actividades con los indicadores laborales de la ciudad. Según los datos que presentó, Mar del Plata registra un desempleo del 9,9%, dos puntos por encima del promedio nacional, y se ubica entre las ciudades con mayores niveles de desocupación, detrás de Rosario.

Espinoza llamó a construir una alternativa política

Al finalizar su recorrida, el intendente de La Matanza planteó la necesidad de articular propuestas con los distintos sectores sociales y productivos. “A pesar de todo esto, hay una Argentina post Milei”, expresó, y sostuvo que las reuniones buscan recoger iniciativas para elaborar un nuevo plan de gobierno.

En ese sentido, convocó a construir “un gran frente electoral” con participación de sectores productivos, trabajadores, referentes de la cultura y la educación, además de radicales, nacionalistas, socialistas, vecinalistas y personas que anteriormente acompañaron al oficialismo nacional.

“Vamos por una Argentina unida y por un nuevo peronismo que abrace los sueños y las demandas de las nuevas generaciones, de nuestra juventud, y de cada argentina y argentino. Vamos por esa nueva Argentina”, concluyó.