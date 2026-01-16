Un nuevo mapa revela el paisaje oculto bajo la capa de hielo de la Antártida

FOTO DE ARCHIVO: Un pingüino llega a la costa del puerto de Neko, en la Antártida.

Los científicos ‍han elaborado el mapa más detallado hasta la fecha del terreno oculto bajo la vasta capa de hielo que cubre la Antártida, descubriendo un exuberante paisaje de montañas, cañones, valles y llanuras y distinguiendo ‍por primera vez decenas de miles de ⁠colinas y otros accidentes menores.

Los investigadores utilizaron las últimas observaciones por satélite de alta resolución y un método denominado análisis de perturbación del flujo de hielo, que estima la topografía y las condiciones subglaciales basándose en las características de la superficie, para cartografiar todo el continente, incluidas partes hasta ahora inexploradas.

Un mejor conocimiento del paisaje del lecho rocoso subglacial puede ayudar a predecir el retroceso de la capa de hielo de la Antártida debido al clima. Investigaciones anteriores indicaron que terrenos abruptos, como laderas dentadas y cimas de montañas, pueden ralentizar este retroceso.

"Disponer del mapa más preciso de la forma del lecho de la Antártida es crucial, porque la forma del lecho es un control importante de la fricción que ‌actúa contra el flujo del hielo, que a su vez necesitamos incluir en los modelos ⁠numéricos que se utilizan para proyectar la rapidez con que el ⁠hielo de la Antártida fluirá hacia el océano, se derretirá y contribuirá al aumento global del nivel del mar", declaró el glaciólogo Robert Bingham, de la Universidad de Edimburgo (Escocia).

Los investigadores pudieron cartografiar el terreno subglacial con una precisión ‍sin precedentes. Por ejemplo, identificaron más de 30.000 colinas desconocidas hasta entonces, definidas como protuberancias del terreno de al menos 50 metros.

La Antártida es un 40% más grande que Europa, un ⁠50% más grande que Estados Unidos y aproximadamente la ‌mitad de África.

"En todos los casos, todos estos continentes contienen un conjunto de paisajes muy diferentes en sí mismos, desde imponentes cadenas montañosas hasta inmensas llanuras planas. El paisaje oculto de la Antártida también contiene estos vastos extremos", afirmó Bingham. "No es aburrido".

La capa de hielo de la Antártida es la mayor masa de hielo de la Tierra y contiene alrededor del 70% del agua dulce del planeta. Su espesor medio se estima en aproximadamente 2,1 ‌km, con un ‌espesor máximo de aproximadamente 4,8 km.

La Antártida no siempre ha estado cubierta de hielo. Sus características subglaciales fueron esculpidas inicialmente antes de que el continente adquiriera su cubierta helada hace más de 34 millones de años, antes de ser modificadas aún más por la dinámica capa de hielo.

La Antártida estuvo unida a Sudamérica, pero se separó debido a un proceso llamado tectónica de placas, que implica ​el movimiento gradual de placas de tamaño continental sobre la superficie de la Tierra.

El mapa reveló un paisaje con diversas características topográficas.

"Posiblemente el tipo de paisaje que mucha gente conozca menos sea el de las 'mesetas diseccionadas por valles glaciares profundamente excavados'. Puedo decirles que esto es muy familiar para los escoceses, pero también es un paisaje común en toda Escandinavia, el norte de Canadá y Groenlandia", afirmó Bingham.

"De hecho, el mero hecho de que el paisaje que nuestra técnica ha descubierto en toda la Antártida coincida tan bien con estos paisajes nos da una gran confianza en nuestro nuevo mapa", agregó.

Los investigadores señalaron ‍que hasta ahora la superficie de Marte estaba mejor cartografiada que el terreno subglacial de la Antártida.

Tradicionalmente, los científicos han cartografiado el paisaje subglacial utilizando equipos de radar suspendidos en aviones o remolcados por motos de nieve, según la glacióloga Helen Ockenden, del Institut des Geosciences de l'Environnement de Francia, autora principal del estudio.

"Pero estos sondeos suelen tener intervalos de 5 km o 10 km entre ellos, y a veces de hasta 150 km", explicó Ockenden.

El método utilizado en el ​nuevo estudio, según Ockenden, "es realmente apasionante porque nos permite combinar las matemáticas de cómo fluye el hielo con observaciones por satélite de alta resolución de la superficie del hielo, y decir cómo debe ser el paisaje bajo el hielo en todas partes ​a lo largo de todo el continente, incluidos todos esos huecos de estudio".

"Así nos hacemos una idea mucho más completa de cómo se relacionan todas las características del paisaje", destacó.

Los investigadores esperan que el mapa ⁠sirva de base a los modelos utilizados para proyectar la futura subida del nivel del mar, así como a las previsiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés) de la ONU que proporciona a los gobiernos datos para elaborar políticas relacionadas con el clima.

(Reportaje de Will Dunham; Editado en español por Juana Casas)