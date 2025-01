Los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y Francia harán una visita de un día a Damasco

Presentation of Germany's Greens party 2025 general election campaign programme, in Berlin

La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, viaja a Siria para un viaje de un día con su homólogo francés en nombre de la Unión Europea, donde se reunirán con el líder de los nuevos gobernantes de Siria, Ahmed al-Sharaa, informó el viernes el Ministerio alemán de Asuntos Exteriores. "Mi viaje de hoy, junto con mi homólogo francés y en nombre de la UE, es una señal clara a los sirios: un nuevo comienzo político entre Europa y Siria, entre Alemania y Siria, es posible", dijo Baerbock, según un comunicado del ministerio emitido antes de partir hacia Damasco. Baerbock y el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noel Barrot, son los primeros diplomáticos de alto nivel de la Unión Europea que visitan Siria desde que los rebeldes se hicieran con el control de Damasco el 8 de diciembre, lo que obligó al presidente Bashar al-Asad a huir tras más de 13 años de guerra civil y puso fin a décadas de gobierno de su familia. "En Siria, queremos promover una transición pacífica y exigente al servicio de los sirios y para la estabilidad regional", dijo Barrot en la red social X. Desde que derrocaran a Asad, los rebeldes islamistas liderados por Hayat Tahrir al-Sham (HTS) de Sharaa han intentado tranquilizar a los países árabes y a la comunidad internacional asegurando que gobernarán en nombre de todos los sirios y no importarán la revolución islamista. Los Gobiernos occidentales han comenzado a abrir gradualmente canales con Sharaa y HTS, un grupo musulmán suní anteriormente afiliado a Al-Qaeda, y están empezando a debatir si retiran al grupo la designación de terrorista. Baerbock dijo que viajaba a Siria con la "mano tendida", así como con "expectativas claras" respecto a los nuevos gobernantes, que, según ella, serán juzgados por sus actos. "Sabemos de dónde procede ideológicamente el HTS, lo que ha hecho en el pasado", dijo Baerbock. "Pero también oímos y vemos el deseo de moderación y de entendimiento con otros actores importantes", añadió, citando las conversaciones con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) kurdas, aliadas de Estados Unidos. El objetivo ahora es que Siria vuelva a ser un miembro respetado de la comunidad internacional, añadió. (Redacción de Miranda Murray; edición de Christian Schmollinger y Kate Mayberry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)