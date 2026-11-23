Con el fin de impulsar a las familias ganaderas y que formen parte del sistema económico local, las Ferias Ganaderas Paipperas generaron un movimiento económico superior a los $7.000 millones durante 2026 en Formosa, a partir de la comercialización de 6.097 cabezas de ganado. En total, se realizaron nueve jornadas en ocho localidades y parajes de la provincia, con 409 participaciones de productores.

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La actividad se desarrolló en El Quemado Nuevo, Laguna Blanca, Misión San Francisco de Laishí, La Diosa, Ingeniero Juárez, El Chorro, Fortín Soledad y Puerto Irigoyen. Laguna Blanca fue la única localidad que recibió dos ferias durante el año, según informó el Instituto PAIPPA a la Agencia de Noticias Formosa.

Más de 7.000 millones en movimiento económico

El volumen de operaciones superó los $7.000 millones y reflejó el alcance comercial de estos espacios para la actividad ganadera del interior provincial. Las jornadas permitieron a pequeños productores ofrecer su hacienda y concretar ventas en distintos puntos del territorio formoseño.

Las Ferias Ganaderas Paipperas forman parte de las herramientas de acompañamiento a la producción familiar. Su funcionamiento apunta a facilitar la comercialización de ganado y generar canales de venta para productores que desarrollan su actividad en localidades y parajes del interior.

Con nueve encuentros, más de 6.000 animales comercializados y un movimiento económico que superó los $7.000 millones, el balance de 2026 muestra la dimensión que alcanzó esta modalidad de comercialización en la economía ganadera formoseña.

Impulso a la competitividad industrial en Formosa

El Gobierno de Formosa avanzó en su programa de competitividad industrial con el último workshop de Creatividad e Innovación de la edición 2026, que se realizó el 28 de octubre en el Galpón G del Paseo Costanero, con la participación del especialista Eduardo Kastika. El encuentro cerró el tercer módulo de esta iniciativa que buscó fortalecer la gestión, la transformación digital y la productividad de las PyMEs locales, articulando el Estado provincial con el sector académico y empresarial que evaluó avances para consolidar estrategias de crecimiento sostenibles.

En esta etapa, el programa asiste a 72 empresas industriales mediante diagnósticos y planes de mejora acompañados por 55 profesionales junior, ocho facilitadores y 22 expertos, sumándose a los 197 establecimientos alcanzados y 495 jóvenes capacitados desde 2023.

Según destacó el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, el eje central de esta política es aportar herramientas técnicas y formar capital humano para agregar valor a la producción, consolidar el empleo calificado y potenciar el desarrollo de las empresas familiares en toda la provincia.