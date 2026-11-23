Con el fin de impulsar a las familias ganaderas y que formen parte del sistema económico local, las Ferias Ganaderas Paipperas generaron un movimiento económico superior a los $7.000 millones durante 2026 en Formosa, a partir de la comercialización de 6.097 cabezas de ganado. En total, se realizaron nueve jornadas en ocho localidades y parajes de la provincia, con 409 participaciones de productores.
La actividad se desarrolló en El Quemado Nuevo, Laguna Blanca, Misión San Francisco de Laishí, La Diosa, Ingeniero Juárez, El Chorro, Fortín Soledad y Puerto Irigoyen. Laguna Blanca fue la única localidad que recibió dos ferias durante el año, según informó el Instituto PAIPPA a la Agencia de Noticias Formosa.
Más de 7.000 millones en movimiento económico
El volumen de operaciones superó los $7.000 millones y reflejó el alcance comercial de estos espacios para la actividad ganadera del interior provincial. Las jornadas permitieron a pequeños productores ofrecer su hacienda y concretar ventas en distintos puntos del territorio formoseño.
Las Ferias Ganaderas Paipperas forman parte de las herramientas de acompañamiento a la producción familiar. Su funcionamiento apunta a facilitar la comercialización de ganado y generar canales de venta para productores que desarrollan su actividad en localidades y parajes del interior.
MÁS INFO
Con nueve encuentros, más de 6.000 animales comercializados y un movimiento económico que superó los $7.000 millones, el balance de 2026 muestra la dimensión que alcanzó esta modalidad de comercialización en la economía ganadera formoseña.
Impulso a la competitividad industrial en Formosa
El Gobierno de Formosa avanzó en su programa de competitividad industrial con el último workshop de Creatividad e Innovación de la edición 2026, que se realizó el 28 de octubre en el Galpón G del Paseo Costanero, con la participación del especialista Eduardo Kastika. El encuentro cerró el tercer módulo de esta iniciativa que buscó fortalecer la gestión, la transformación digital y la productividad de las PyMEs locales, articulando el Estado provincial con el sector académico y empresarial que evaluó avances para consolidar estrategias de crecimiento sostenibles.
En esta etapa, el programa asiste a 72 empresas industriales mediante diagnósticos y planes de mejora acompañados por 55 profesionales junior, ocho facilitadores y 22 expertos, sumándose a los 197 establecimientos alcanzados y 495 jóvenes capacitados desde 2023.
Según destacó el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, el eje central de esta política es aportar herramientas técnicas y formar capital humano para agregar valor a la producción, consolidar el empleo calificado y potenciar el desarrollo de las empresas familiares en toda la provincia.