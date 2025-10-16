Pakistán y Afganistán acuerdan una tregua tras nuevos combates y ataques aéreos

FOTO DE ARCHIVO. Un combatiente talibán afgano sentado en un tanque cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán en Spin Boldak, provincia de Kandahar, tras los intercambios de fuego entre las fuerzas paquistaníes y afganas, en Afganistán

ABUL, 16 oct (Reuters) -Pakistán y Afganistán acordaron el miércoles un alto el fuego temporal después de que los ataques aéreos y los combates terrestres intensificaran las tensiones entre los vecinos del sur de Asia, que dejaron más de una decena de civiles muertos y 100 heridos.

Los combates del miércoles a lo largo de la volátil y disputada frontera rompieron una frágil paz después de que decenas de personas murieran en enfrentamientos durante el fin de semana, los peores entre los dos países islámicos desde que los talibanes se hicieron con el poder en Kabul en 2021.

La reciente fricción entre los antiguos aliados estalló después de que Islamabad exigiera que el Gobierno talibán afgano actuara para frenar a milicianos que habían intensificado los ataques en Pakistán, que decía que operaban desde refugios en Afganistán.

Los talibanes niegan la acusación y acusan al ejército pakistaní de difundir información errónea sobre Afganistán, provocar tensiones fronterizas y dar cobijo a milicianos vinculados a Estado Islámico para socavar la estabilidad y soberanía del país. El ejército pakistaní niega las acusaciones.

AMBAS PARTES SE PROPONEN ALIVIAR LA CRISIS DURANTE EL ALTO EL FUEGO

Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní indicó que los dos países aplicarían un "alto el fuego temporal" durante 48 horas a partir de las 1300 GMT del miércoles y añadió que la tregua había sido solicitada por Kabul.

El portavoz de la Administración talibán afgana, Zabihullah Mujahid, dijo que el alto el fuego se debía a la "insistencia de la parte pakistaní".

Kabul había ordenado a sus fuerzas que respetaran el alto el fuego siempre que la otra parte no cometiera agresiones, añadió.

A primera hora del miércoles, Pakistán llevó a cabo un ataque aéreo en la provincia fronteriza afgana de Kandahar y alcanzó la localidad de Spin Boldak, según informaron responsables de ambos países.

Responsables de seguridad paquistaníes afirmaron que el ataque aéreo había tenido como objetivo una brigada de soldados talibanes afganos y que decenas de ellos habían muerto, sin corroborar la afirmación.

Enayatullah Khowarazmi, portavoz del Ministerio de Defensa afgano, dijo que las zonas residenciales de Spin Boldak habían sido alcanzadas.

Pakistán llevó a cabo otro ataque aéreo en Kabul, según las autoridades.

No estaba claro cuál era el objetivo del ataque en Kabul.

El Centro Quirúrgico Emergency en Kabul, un centro para víctimas de guerra, dijo que recibió a 40 personas, entre ellas cinco muertos.

Con información de Reuters