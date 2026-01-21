El Parlamento Europeo mantiene el límite de 3 horas para compensar retrasos de vuelos

El aeropuerto de Bruselas tras el avistamiento de un dron

El Parlamento Europeo votó en sesión plenaria el miércoles a favor de mantener ‍el actual umbral ⁠de tres horas de retraso de vuelo para la indemnización en el próximo conjunto de derechos de los pasajeros aéreos de la UE, al tiempo que respaldó varias enmiendas, entre ellas la relativa a los artículos de equipaje de mano.

De acuerdo con el proceso de la UE, es probable ‌que se necesiten meses de negociación antes ⁠de alcanzar un acuerdo y ⁠aprobar los cambios.

El Parlamento Europeo y los 27 países miembros de la Unión Europea discrepan sobre un ‍paquete de medidas presentado por primera vez por la Comisión Europea, el ⁠ejecutivo de la UE, hace ‌más de una década.

Los países de la UE acordaron el año pasado aumentar el umbral de retraso a cuatro horas para los vuelos de corta distancia.

Según las normas vigentes desde ‌2004, los ‌pasajeros aéreos pueden reclamar indemnizaciones por vuelos retrasados más de tres horas a partir de 250 euros y más en función de la duración del vuelo.

El Parlamento ​Europeo quiere mantener el umbral de retraso con indemnización en 300-600 euros, mientras que los Estados miembros de la UE quieren aumentar el límite de retraso y reducir la indemnización a un máximo de 500 euros.

Además, quieren que los pasajeros tengan derecho a ‍una bolsa de cabina gratuita de un máximo de 7 kilos. El peso y las dimensiones son inferiores a los actuales límites de equipaje de mano de algunas compañías aéreas, como Ryanair, que ​cobran un suplemento por un equipaje de mano más grande, de hasta 10 kilos.

Otras regulaciones, que no son ​objeto de controversia, incluyen el asiento gratuito para un adulto acompañante junto a un niño ⁠o una persona con movilidad reducida.

Con información de Reuters