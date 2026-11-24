Tucumán cumplirá los acuerdos salariales alcanzados con los representantes de los trabajadores estatales al mismo tiempo que pidió prudencia ante la posibilidad de otorgar un bono extraordinario de fin de año y señaló que todavía no cuenta con proyecciones para anticipar una decisión.

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El mandatario Osvaldo Jaldo repasó las negociaciones mantenidas con los gremios durante sus tres años de gestión y afirmó que las recomposiciones salariales quedaron documentadas mediante actas. Según indicó, en esos encuentros cada sector planteó sus posiciones y también se trataron las condiciones laborales de las distintas reparticiones.

“En estos tres años de gobierno hicimos varias recomposiciones salariales. Cada sector plantea su postura y su posición y, cuando llegamos a un acuerdo, firmamos un acta. Por eso, cada recomposición está documentada”, explicó. Jaldo sostuvo que el Gobierno provincial cumplió los compromisos asumidos y garantizó que mantendrá ese criterio. “Cada decisión que tomamos la hemos venido cumpliendo y esta vez no va a ser la excepción”, afirmó.

La posibilidad de un bono

Consultado sobre un eventual pago extraordinario para los empleados estatales, el gobernador evitó adelantar si se otorgará y remarcó las obligaciones salariales que la Provincia debe afrontar antes de que termine el año.

“Estamos en noviembre y todavía hay que pagar los sueldos de noviembre, los de diciembre y el medio aguinaldo. Es decir, en lo que resta del año, la Provincia tiene que afrontar dos planillas y media de sueldo”, detalló.

En ese marco, insistió en que todavía es necesario esperar antes de generar expectativas sobre una medida adicional. “Hoy no quiero adelantarme, ni tampoco crear falsas expectativas. Con la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado, seguramente vamos a poder ir conversando y tomar decisiones”, concluyó.

Tucumán invirtió más de $130 millones en equipamiento para cooperativas

El Gobierno de Tucumán entregó herramientas, maquinarias e insumos productivos a 11 proyectos cooperativos y firmó convenios de asistencia financiera con entidades mutualistas por un total de $161.693.189,89. La actividad fue encabezada este jueves por el gobernador Osvaldo Jaldo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, a través del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM).

Del monto total, $131.693.189,89 correspondieron a la entrega de equipamiento en el marco del programa Buen Trabajo, mientras que otros $30 millones se destinaron a convenios de asistencia financiera con mutuales, en el contexto de la conmemoración del Mes del Mutualismo.

La iniciativa provincial apunta a acompañar el desarrollo de las organizaciones de la economía social, mejorar sus condiciones de producción y contribuir al sostenimiento de los puestos laborales. Los proyectos beneficiados pertenecen a distintos departamentos y abarcan actividades vinculadas con la construcción, la gastronomía y la educación, entre otros rubros.

Durante el acto, Jaldo destacó la importancia del asociativismo y valoró la decisión de quienes eligieron organizarse en cooperativas y mutuales para desarrollar sus actividades. “En estos momentos difíciles, esta es la manera correcta de trabajar, hoy el individualismo no funciona. Por eso celebramos el hecho de que las personas hayan tomado la decisión de formar cooperativas y mutuales”, expresó.

El mandatario también recordó los orígenes del movimiento mutualista en el país y señaló que estas organizaciones surgieron como una forma de colaboración y ayuda entre los primeros inmigrantes que llegaron a la Argentina. En ese sentido, convocó a fortalecer el trabajo conjunto en la provincia: “En Tucumán nos hemos concientizado que lo que no hagamos los tucumanos por Tucumán, nadie va a venir de afuera a hacerlo, por eso tenemos que estar juntos”.