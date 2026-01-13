Un abogado de las víctimas del incendio de Suiza pide que se amplíe la investigación penal

FOTO DE ARCHIVO: Agentes de policía abandonan el bar "Le Constellation" tras un incendio mortal durante una fiesta de Nochevieja en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza

Por Emma Farge y ‍Cecile Mantovani

GINEBRA, 13 ene (Reuters) - La investigación penal en Suiza sobre el incendio de un bar en la estación de esquí de Crans-Montana ‍debería ampliarse para incluir a ⁠las autoridades locales, según un abogado que representa a algunas de las víctimas, y añade que pedirá indemnizaciones millonarias.

En el incendio murieron 40 personas, la mayoría adolescentes, y 116 resultaron heridas. Romain Jordan, que representa a más de 20 víctimas de quemaduras del incendio de Año Nuevo, dijo que reclamaría una indemnización de hasta varios millones por cada lesión y de hasta 100.000 francos suizos (125.390 dólares) por cada muerte.

"Para mí, no hay ninguna duda de que ‌el ayuntamiento debe ser incluido en la lista de responsables ⁠y se le debe pedir respuestas", declaró ⁠Jordan en una entrevista a última hora del lunes, afirmando que esperaba reclamaciones totales de cientos de millones de francos.

"Lo que es seguro es que ‍pediremos que (los representantes) sean oídos (por los fiscales), para obtener los documentos, para la correspondencia completa, para entender cómo tantos ⁠errores, tantas salvaguardas que normalmente están en ‌su lugar en un sistema de gestión de riesgos, pudieron fallar".

La alcaldía de Crans-Montana no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

SE OMITIERON LOS CONTROLES ANUALES DE SEGURIDAD

Los fiscales creen que unas bengalas prendieron fuego a la espuma insonorizante del techo del sótano del bar "Le Constellation" a ‌primera hora ‌del día de Año Nuevo. La multitud, presa del pánico, huyó por una estrecha escalera hacia una salida angosta, que se convirtió en un punto de estrangulamiento fatal a medida que se propagaba el infierno, según los testigos.

El alcalde de la ciudad ​dijo la semana pasada que el local no había pasado las múltiples revisiones anuales de seguridad y expresó su pesar.

Por ahora, solo los propietarios franceses están siendo investigados por delitos que incluyen la sospecha de homicidio por negligencia. La pareja, Jacques y Jessica Moretti, dicen estar cooperando con la investigación y han expresado su dolor por la tragedia. El marido ha sido detenido.

Jordan calificó de "broma ‍de mal gusto" que la lujosa ciudad pretendiera ser parte en el caso, una petición que no ha sido atendida. "Ese cinismo perjudicó a las familias".

Los clientes de Jordan son suizos, franceses e italianos y la mayoría resultaron heridos, todos menos dos se encuentran en coma inducido o inconscientes en hospitales europeos.

"Ellos (las ​familias) se sienten en una pesadilla de la que nunca despertarán, y lo que me piden son respuestas sobre quién es el responsable", dijo.

Según la legislación suiza, ​las víctimas de un acto criminal pueden solicitar ayuda económica de emergencia, pero Jordan dijo que era necesario un fondo estatal para cubrir los ⁠gastos posteriores hasta que se dicte sentencia.

"Lo ideal sería que hubiera una compensación directa para las víctimas, no un doble castigo".

(1 dólar = 0,7975 francos suizos)

Con información de Reuters