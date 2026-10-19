A 81 años del hito fundante del movimiento peronista, Tucumán reunió a más de 50 mil personas en un masivo acto

El peronismo de Tucumán conmemoró el 81° aniversario del Día de la Lealtad con un acto multitudinario en el Hipódromo provincial, que reunió a más de 50 mil personas entre dirigentes, funcionarios, legisladores, intendentes, delegados comunales y militantes de distintos puntos del territorio.

{{{htmlAmp}}}

Durante la jornada, los referentes del oficialismo provincial defendieron el papel del Estado en la atención de las necesidades sociales, la protección de los trabajadores y la continuidad de las políticas públicas. Además, plantearon la necesidad de fortalecer el movimiento justicialista de cara a los próximos desafíos electorales.

En su discurso, el gobernador y vicepresidente del Partido Justicialista distrito Tucumán, Osvaldo Jaldo, convocó a la dirigencia y a la militancia a renovar el compromiso con la población, y respaldar la gestión provincial. “Somos el partido mayoritario, somos el partido que gobierna la provincia, somos el partido del que dependen dos millones de tucumanos. Fíjense en la responsabilidad que tenemos los que estamos acá”, expresó ante la multitud.

En esa línea, remarcó que la conducción política debe mantenerse cerca de la comunidad y responder a las demandas de los vecinos, independientemente del lugar donde vivan. “Tenemos la responsabilidad de cuidar a cada uno de los vecinos, vivan donde vivan, en esta querida provincia de Tucumán. Por eso este es el momento de que reasumamos compromisos, compañeros y compañeras, porque la democracia permite y da la posibilidad de elegir y ser elegido”, detalló.

El mandatario también llamó a fortalecer los vínculos dentro del espacio político y sostuvo que la responsabilidad de gobernar exige un trabajo conjunto: “Tenemos la responsabilidad de conducir los destinos de esta provincia. Hoy más que nunca, se tiene que unir esa familia grande que se llama peronismo en Tucumán, porque la gente depende de nosotros y todos juntos tenemos que caminar de la mano y del brazo”.

Tucumán, y la prioridad por una propuestas del peronismo

Uno de los ejes centrales del acto fue la defensa de la autonomía política de la provincia frente a las decisiones del Gobierno nacional. En ese marco, el mandatario insistió en que las prioridades deben definirse a partir de las necesidades de los tucumanos. “Nadie de Buenos Aires, sea del partido que sea, me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia. Tucumán está primero, Tucumán está primero, Tucumán está primero”, enfatizó.

También se dirigió a los referentes nacionales del justicialismo para pedirles que dejen de lado las diferencias internas y las aspiraciones individuales con el objetivo de construir una alternativa común. “Desde Tucumán les pedimos a los referentes nacionales del movimiento que dejen las diferencias y las aspiraciones de lado, y que podamos tener el año que viene el mejor candidato peronista a nivel nacional”, manifestó.

En relación con la disputa electoral provincial, el gobernador apuntó contra los postulantes de la oposición y puso el foco en la representación política de Tucumán. “El 9 de mayo Osvaldo Jaldo va a estar en las urnas del peronismo”, aseveró.

Finalmente, convocó a los militantes a involucrarse en la campaña y a sostener la defensa de los intereses provinciales: “Todos vamos a poner todo el esfuerzo, pero necesitamos la ayuda, la colaboración y la militancia de ustedes. Todos y todas tenemos que cuidar a la querida provincia de Tucumán”.

Miguel Acevedo defendió el rol del Estado y los servicios públicos

El vicegobernador Miguel Acevedo destacó el significado histórico del Día de la Lealtad y reconoció el trabajo territorial de los militantes en la construcción política del peronismo tucumano. “Nadie más que nosotros, los peronistas, sabe lo que significa este día. Pero este día significa compromiso, lealtad, estar uno a la par del otro. Por eso hoy quiero más que nunca reconocer a esta militancia, a estos compañeros que se acercan acá para decir que en el Hipódromo está reunido el peronismo de toda la provincia de Tucumán”, expresó.

Durante su intervención, cuestionó las consecuencias que atribuyó a las políticas económicas nacionales, especialmente en el empleo, la actividad comercial y la economía de los hogares. “Los adversarios son aquellos que quieren destruir a los trabajadores, los que cierran comercios, los que hacen que no nos alcance la plata para llegar a fin de mes. Los adversarios son los que destruyen instituciones y los que no conocen lo que es la provincia de Tucumán”, afirmó.

Acevedo también sostuvo que el equilibrio fiscal debe estar acompañado por políticas públicas capaces de responder a las necesidades de la población. “No se hacen bien las cosas si ese equilibrio fiscal no sirve para dar salud y prestar servicios, como lo hacemos acá en Tucumán”, manifestó.

En el cierre de su discurso, ratificó la defensa de la inclusión social, el empleo y los servicios públicos. “Nosotros vamos a seguir trabajando día a día, comprometidos con cada uno de ustedes para que Tucumán siga creciendo y siga siendo solidario. Nosotros somos el espacio de la inclusión, de los que creemos en el trabajo, de los que defendemos la escuela pública y la salud pública”.

Lealtad, gestión y justicia social

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, reivindicó los principios históricos del peronismo y sostuvo que la lealtad debe traducirse en acciones concretas para garantizar los derechos de la población. “La lealtad es defender nuestras convicciones, las convicciones que todos tenemos en el movimiento peronista, que son la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Eso hoy hay que defenderlo, porque están en riesgo nuestros derechos”, afirmó.

Chahla señaló que la acción del Estado debe priorizar la educación de los niños, el acompañamiento a los trabajadores, el cuidado de los adultos mayores y la generación de oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos en la provincia. “Eso es la lealtad, porque la lealtad también se llama gestionar. La lealtad también es darle respuestas a nuestra gente, llegar a cada familia, poder ayudar, escuchar y dar soluciones”, remarcó.

Por último, sostuvo que el compromiso político debe reflejarse en el cumplimiento de las promesas y en respuestas concretas para la comunidad. “La lealtad significa honrar la palabra empeñada, que lo que decimos se haga. También significa honrar nuestro trabajo y honrar a las personas. Por eso estamos acá, con el peronismo de hoy, que va a defender hasta el último día los derechos de cada uno de ustedes, del pueblo tucumano”.