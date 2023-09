28S: Mujeres y diversidades marchan por sus derechos en todo el país contra el ajuste y el FMI

Miles de mujeres, diversidades, activistas independientes y organizadas marchaban esta tarde desde Plaza de Mayo hasta el Congreso en defensa del "aborto seguro y gratuito, por la ESI y por vidas dignas", "contra las derechas, el ajuste y el Fondo Monetario Internacional (FMI)", bajo el grito "la libertad es nuestra".

En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la movilización convocada a las 16 con réplicas en las provincias, se llevaba a cabo a partir de un proceso asambleario llevado a cabo luego de los resultados de las elecciones primarias del pasado 13 de agosto.

En medio del canto "Alerta, alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina", la movilización avanzaba por la Avenida de Mayo con un largo cartel que registra la consigna "28S, por el aborto por la ESI y por la vida, contra las derechas, el ajuste y el FMI".

Cecilia Vélez (34), de la Ciudad de Buenos Aires, quien trabaja en el Banco Nacional de Datos Genéticos, y participa de la marcha con una amiga por primera vez dijo tener miedo "de lo que pueda pasar si gana (Javier) Milei con las mujeres, con los derechos de las personas en general, el aborto, y todo lo relacionado con la memoria".

Liliana Ayala (54) forma parte de la cooperativa Federación Organizaciones de Base que realiza distintas líneas de trabajo como cerámica, herrería, limpieza de plazas, huerta y construcción.

Llegó al centro porteño desde el barrio Olimpo de Lomas de Zamora con compañeras que lo hicieron desde Valentín Alsina, Moreno y Burzaco.

"Hoy vinimos a apoyar al movimiento. Tenemos mucha adrenalina y hay que apoyar a todas las mamás. Hay que salir a la lucha, a la calle y estar atentas", indicó.

Y agregó que si gana el candidato de La Libertad Avanza (LLA) "pueden cerrar muchas cosas" como "la educación, el Ministerio de Mujeres" y también tomar medidas en contra del "aborto por el que tanto luchamos".

"Tenemos muchas compañeras que no están de acuerdo con el aborto, y eso se respeta también. Muchas están acá, vienen a voluntad", remarcó.

Para Nadia Flores (25), del área de género del movimiento social Darío Santillán, la movilización es para advertir que "si votan a Milei, se nos van todos los derechos por los que luchamos todas las mujeres en este tiempo, como el aborto".

"Desde un principio, las mujeres fuimos prácticamente las que no teníamos voz ni derecho, y ahora lograr todo esto y que se vaya por una persona que tiene otros ideales, que no estamos en sus planes directamente, creo que eso no va para este país", dijo.

Y agregó que "este es un grito de todas las mujeres que somos parte de la economía popular también. Este es un grito para que la gente entienda y las mujeres les enseñemos a nuestras hijas que también queremos que ellas tengan esos derechos".

Además de la movilización en la ciudad de Buenos Aires, las mujeres y diversidades se movilizan en Rosario, la ciudad de Santa Fe; San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Viedma, Cipolletti, San Carlos de Bariloche, General Roca, Formosa, Lago Puelo, Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

Además en La Plata, Mar del Plata, Marcos Paz, Puerto Madryn, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis, Bahía Blanca y Salta capital.

Con información de Télam