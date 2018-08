El economista José Luis Espert analizó las tapas de los diarios La Nación y Clarín, correspondientes a este jueves, y compartió un duro diagnóstico sobre la relación de los medios de comunicación y el gobierno de Mauricio Macri.

"Che amarillo. No te podés quejar la manito que te dan los dos grandes diarios argentos para ocultar la vergüenza de que no juntaste a toda tu tropa para desaforar a la Cristina", escribió en su cuenta de Twitter.

Embed Che amarillo. No te podes quejar la manito que te dan los dos grandes diarios argentos para ocultar la verguenza de que no juntaste a toda tu tropa para desaforar a la Cristi pic.twitter.com/8ONClvMklY — Jose Luis Espert (@jlespert) 16 de agosto de 2018

En su publicación, el economista adjuntó las dos tapas de los diarios, en la cual Clarín titulo "Sin apoyo del peronismo, el Senado postergó los allanamientos a Cristina", mientras La Nación destacó "El peronismo y el FPV impiden el allanamiento de los domicilios de Cristina".

El Senado no logró ayer el quórum para tratar los allanamientos en los tres domicilios de la senadora Cristina Kirchner. La Cámara Alta no llegó a sumar 37 senadores por lo cual la sesión se pasó para la semana que viene. La ausencia de los diputados de Cambiemos Esteban Bullrich, de viaje por Europa, y de Miriam Boyadjian, de licencia médica, fueron claves para no tratar el pedido del juez Bonadio.