El Indio Solari rompió el silencio luego de meses y le dio un reportaje exclusivo a Marcelo Figueras por la presentación del libro que escribieron ambos ("Recuerdos que mienten un poco") y fue presentado ayer en la Feria del Libro.

La entrevista fue emitida en El Destape y ya se puede escuchar en el canal de Spotify que tiene el portal en esa red social de música y podcast.

En la misma, el Indio Solari habla del posible regreso a los escenarios. "No sé si habrá otra misa. Espero que se encuentre una cura (del parkinson) antes de que muera. Mientras tanto, espero que haya dopamina y me posibilite volver a los escenarios. Ahora mismo estamos bien, me gustaría que este estado se prolongue", dijo el músico.

Embed

El Indio Solari propuso la idea de hacer un show desde su estudio (Luzbola) y transmitir en streaming para el público, una idea de hace meses que viene craneando.

Sobre política, afirmó: "Los que tienen poder son los que escriben las leyes. Siempre tienen lugares privilegiados que quieren mantener". Sobre la reelección de Macri, advirtió: "Yo no creo que esto vuelva a pasar. Pero también he visto a la gente hacer cosas que no se entienden".

"La ignorancia es lo que hace posible que la gente tenga una actitud sumisa y por eso somos sojuzgados. El interés nuestro es que la gente viva bien. Pero estos se afanan la leche, loco", afirmó además sobre la crisis económica y la pobreza actual.