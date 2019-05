El Indio Solari habló con Marcelo Figueras en una entrevista exclusiva. El pasado domingo 12 de mayo se presentó la misma en el Pabellón Jorge Luis Borges en la última jornada de la Feria Internacional del Libro Argentina (FILBA).

Siempre lúcido, el músico brindó una serie de declaraciones políticas: “Seguimos siendo colonia por más que no lo queramos reconocer. No tenemos decisión propia si sigue gobernando el FMI. Eso siempre ha pasado, La lectura de la última relación económica ya no nos aconseja, nos dicen lo que tenemos que hacer".

Además dijo: "Los que tienen poder son los que escriben las leyes. Siempre tienen lugares privilegiados que quieren mantener para ponerles palos en la rueda a los que vengan, no creo que piensen en la sociedad".

La gente carga temores y no tienen las armas para comprenderlos como por ejemplo la hiperinflación. La mayoría de las personas les dice a los hijos que estudien lo que dan dinero. Los que estudian tienen que ayudar a los trabajadores a comprender o vos pretendes que después de 12 horas trabajando, le vas a pedir a un taxista que cuando para a comer un pancho lea a Foucault?".

"Los humildes ya no son humildes, están viviendo en una situación miserable, los dirigentes tienen que hacer que esa gente viva bien.La ignorancia es lo que hace posible que la gente tenga una actitud sumisa y por eso somos sojuzgados. El interés nuestro es que la gente viva bien. Pero estos se afanan la leche, loco".