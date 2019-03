El Indio Solari cruzó a Télam por una fake news sobre su recital

El Indio Solari responsabilizó a la agencia de noticias estatal Télam por la muerte de una mujer que viajó de urgencia para Olavarría tras alertarse por ese medio de que había muertos siete personas y había múltiples heridos.

Tras la noticia de las avalanchas humanas en el que sería hasta ahora el último recital del famoso cantante de los Redondos de Ricota, el medio que maneja Hernán Lombardi, en su afán por perjudicar la imagen del músico, inventó muertos que jamás hubo. Por la prisa, la mujer terminó chocando y muriendo en una ruta provincial.

“Esa muerte es responsabilidad de los capos de Télam, ¡que ni siquiera habían enviado un cronista a ver cómo salía la cosa!”, aseguró el artista en su libro "Memorias en conversaciones con Marcelo Figueras".

“Yo estaba hecho mierda, no quería salir de la habitación"

“Las trabajadoras y los trabajadoras de Télam hacemos propias las palabras de Solari, como expresamos cuando el hecho ocurrió, y responsabilizamos a la conducción periodística y al encargado del área (Daniel Capalbo, Luis Sartori, Marcos Caruso y Maximiliano Tomas) por negarse a enviar un periodista al lugar de los hechos y, sobre ese error, cometer otro mayor: publicar sin chequear información tomada de twitter”, aseguró la Comisión Interna de SiPreBA de la agencia.

“Yo estaba hecho mierda, no quería salir de la habitación. Pero Virginia me convenció. Los músicos necesitan están con vos, me decía y tenía razón. Igual fue medio un velorio, inevitablemente. Dos tipos que te habían ido a ver se habían muerto”, detalla el libro.