Adelanto exclusivo de la entrevista al Indio Solari: las duras críticas contra el Gobierno y el FMI

El Indio Solari lanzó duras críticas contra el Gobierno y el FMI, según el adelanto de la entrevista que dio.

Ese reportaje será emitido este domingo desde las 18 horas en la sala Jorge Luis Borges de la Feria del Libro.

Allí se presentará su libro que escribió junto a Marcelo Figueras llamado "Recuerdos que mienten un poco".

En exclusivo, hubo un adelanto en el programa Habrá Consecuencias de El Destape Radio, donde es columnista Figueras.

"Seguimos siendo colonia", afirma el Indio en la entrevista. "Si está el Fondo Monetario Internacional gobernando el país no me queda más remedio que pensar que no tenemos decisión propia", lanzó sobre el FMI y su relación con el Gobierno.

Y agregó: "La lectura de la última relación con el Fondo ya no dice 'aconsejamos' sino que dice 'tienen que hacer esto'". Cierra el Indio: "A partir de ahí tenés que aceptar eso, no hay otra manera de verlo".