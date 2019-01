La esposa del ex jugador de fútbol respaldó al periodista, que persiguió por los pasillos del canal a la panelista de América.

La panelista de Canal Trece Yanina Latorre respaldó a Eduardo Feinmann en su ataque misógino contra Agustina Kampfer en los pasillos de América, razón por la cual esta última terminó recurriendo a la Justicia para que cese con sus actitudes.

La esposa del ex jugador de fútbol Diego Latorre escribió en su cuenta de Twitter: "Que alguien le avise que (Feinmann) la putea por chorra, no por mujer". Y compartió el video que Kampfer difundió en sus redes sociales, en el cual denuncia que Feinmann la hostiga constantemente en los pasillos del canal y que solo lo hace con ella pero no con otros hombres con quienes ha tenido conflicto.

Como si fuera poco, recibió el respaldo de Esmeralda Mitre, ex pareja de Darío Lopérfido que puso en duda la cantidad de desaparecidos durante la última dictadura militar. Mitre luego denunció por acoso al presidente de la DAIA.

Incluso, Latorre tildó de "estúpido" a un usuario que le respondió y dijo "cuando sos chorra no importa el genero! O ahora resulta q si una mina es chorra no se la puede acusar?"

Embed Q alguien le avise q la putea por chorra, no por mujer https://t.co/DdtMRLOEN4 — Yanina Latorre (@yanilatorre) 4 de enero de 2019

Embed Buen comentario — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) 5 de enero de 2019