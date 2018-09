Indignante: Lanata insultó al aire a los habitantes de La Pampa

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El conductor de Periodismo Para Todos (PPT), Jorge Lanata, protagonizó un papelón periodística al difundir información falsa sobre el cobro del Impuesto a las Ganancias en La Pampa y las provincias de La Patagonia.

“Los hijos de puta de La Pampa no garpan Ganancias" expresó Lanata sobre la provincia gobernada por el peronista Carlos Verna. Sin embargo, rápidamente la información fue desmentida.

El programa de El Trece, publicó que el gobernador Carlos Verna dejó exentos del pago a los empleados públicos provinciales. Sin embargo, lo que realmente ocurrió es que el mandatario adecuó los descuentos de salarios por Ganancias, según lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo cual el pago no fue eliminado, sino modificado.

"Que Lanata nos insulte muestra que estamos en el lugar correcto. A los que les interesa saber la verdad: Carlos Verna aplica el sistema que utilizan el propio Gobierno Nacional, la CSJN y el Congreso para liquidar ganancias a sus empleados", afirmó el diputado pampeano Sergio Ziliotto.

Embed Que @LanataPPT nos insulte muestra que estamos en el lugar correcto. A los que les interesa saber la verdad: @VernaGobernador aplica el sistema que utilizan el propio Gob Nacional, la CSJN y el Congreso para liquidar ganancias a sus empleados. https://t.co/xFaiulTeTq — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) 17 de septiembre de 2018

Según publicó Diario Textual lo que hizo Verna fue equiparar el cálculo de ese impuesto al resto del país: los estatales provinciales no pagan Ganancias sobre los viáticos, la movilidad, el desarraigo, las asignaciones específicas, la mayor responsabilidad jerárquica y las actividades críticas.

“Cuando nos dicen que no hay plata, quiero que se acuerden, es importante que lo tengamos en cuenta, cuando dicen que no alcanza… ¿Sabés qué? Sí alcanza, porque los hijos de puta de La Pampa que laburan en dependencias del Estado no garpan impuestos. “De ahí podés sacar (para cubrir el déficit), porque si son tipos que pagan Ganancias no son tipos que vivan mal”, manifestó Lanata.