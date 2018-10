Indignante: la jueza Güemes dará una charla sobre "el derecho del niño a ser oído"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La Jueza del Juzgado en lo Civil de Personas y Familia 3° Nominación de la ciudad de Salta, quien saltara a la triste fama al ser filmada ejerciendo violencia institucional en perjuicio de una niña de 5 años, video que fuera viralizado por su inusitada violencia, brindará una disertación acerca del “ Derecho del Niño a ser oído” en compañía de la reconocida Jurista la Dra. Marisa Herrera, quien gracias a su alta formación intelectual impulsó grandes reformas en el Derecho de Familia.

La elección de la Dra. Claudia Noemí Güemes para disertar, justamente acerca del derecho del niño a ser oído, despertó la indignación del papá de la niña maltratada, ya que justamente en el día de ayer, presentó un pedido de pronto despacho en la fiscalía penal N°2 a cargo del Dr. Justo Vaca, a causa de que este último dejó vencer los plazos que prevé el código de rito para tomar medidas o no, en contra de la magistrada, a raíz de la denuncia por coacción agravada, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público que pesa sobre la misma.

La disertación de la magistrada despertó también la indignación de la Fundación Volviendo a Casa, quien a través de un comunicado expresó su máximo repudio ante la participación de la Dra. Claudia Noemí Guemes como disertante, por considerar que constituye un menosprecio y burla hacia los derechos de los niñas, niños y adolescentes. También refirió que su accionar ha sido públicamente conocido por violar los derechos fundamentales de una niña de 5 años, quien llorando le suplicaba no ser separada de su padre, y violando su derecho a ser oída, intentaba hacerle entender que ella es la autoridad y que debía cumplir u orden, destacó Isabel Soria.

Conforme lo manifestado por la defensa del progenitor de la niña, este gesto de invitar a la Dra. Guemes es consecuente con la persecución que vienen sufriendo en sede judicial, “ no nos perdonan que hayamos expuesto la violencia de Claudia Guemes, y se desquitan con la niña privándola de los recursos que necesita”, expresó Noelia Bonetto, en referencia a la negativa por parte de la Dra. Fernanda Diez Barrantes, nueva titular del Juzgado de Familia 5, quien hasta la fecha no se ha pronunciado sobre el pedido del papá de que no sigan descontando de su salario la cuota alimentaria, ya que el está a cargo del cuidado personal de la niña. “Considero que tanto la demora del Juzgado de Familia 5 como la demora de la fiscalía penal N°2 son un intento de disciplinarnos, es la tortura del siglo 21”.

“El maltrato que sufre el progenitor y la niña es inusitado en Salta, realmente están ensañados con ellos”, expresó.