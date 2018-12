Indignante: atacaron en redes sociales a Thelma Fardín tras su denuncia contra Juan Darthés

Las repercusiones tras la denuncia que realizó la actriz de Patito Feo no se hicieron esperar. Además de los miles de mensajes de amor y apoyo, la joven es blanco de ataques de trolls que la acusan de ser "k y abortista".

La denuncia de violación al actor Juan Darthés dejó muchas consecuencias, no solamente fue uno de los temas más hablados en las redes sociales sino que también el nombre de la protagonista de esta historia, la actriz Thelma Fardín quedó expuesta.

Es que, tras sus fuertes declaraciones, miles de personas empezaron a seguir en las redes sociales a la ex actriz de “Patito Feo”, los mensajes de apoyo no se hicieron esperar. Pero también las expresiones misóginas.

Las muestras de intolerancia y machismo se expresaron sobre todo en la red social Instagram, donde miles de personas atacaron las fotos de la joven, sobre todo en aquellas donde está en ropa interior. Específicamente, en una foto en la que se muestra en un conjunto de ropa interior, enfrente del espejo.

“Después se quejan porque las violan” dice uno de los usuarios. “Qué extraño denunciar después de tanto tiempo, capaz sufrís de alucinaciones o querés fama. No es creíble”; “Después no andes haciendo denuncias falsas”; “Así desnuda estás provocando, querida, así cualquier tipo va a pensar que sos fácil, querete un poco”; “Mirá la violada quedó re traumada, pobrecita, jaja. Pobre Darthés, ser víctima de estas sucias feminazis”; “Y después no querés que te acosen, subís fotos provocando” y “Acá la víctima #NoTeCreo”, entre muchos otros.

Embed Por comentarios así nadie cree lo que te paso!! A vos te violaron!! No lo politices!! Una violacion no tiene colores partidarios! Que vergüenza q uses eso como campaña!! — Ꮙⅈℛℊⅈℕⅈᗅ (@Vic_sm22) 12 de diciembre de 2018

Embed Ya me cierra todo,sos kirshnerista,feminazi https://t.co/VIYqUXfXOo se hable mas,y si t apoya la corrupta d la Dupla,carton lleno.y toda la runfla d actrices K q ya no reciben sobres y lloran x los rincones.x suerte no vuelven mas. — sergio merino (@serpamerino) 12 de diciembre de 2018

Embed Tilinga sin talento,necesitas armar una causa para conseguir algún papelito...Una causa de 10 años???? Anda a estudiar y deja de joder — Stella M (@StellaM605) 12 de diciembre de 2018

Embed Ahí tenes tus 5 minutos de fama ♀️ — MARIA E (@mary_53) 11 de diciembre de 2018 FARDIN CROTA DESCONOCIDA SALTANDO A LA EFIMERA FAMA X MILITAR PARA LA MAFIA KK. HACETE VER,CACHIVACHE. — Sandra Centeno (@Sandra_mistery) 12 de diciembre de 2018