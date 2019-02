SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Diego Brancatelli sufrió un violento episodio en el shopping Unicenter cuando defendía el reclamo de los trabajadores para no ser despedidos. En el momento del dramático episodio, el periodista estaba con su hijo de solo dos años.

"Momento muy desagradable me tocó vivir hace instantes en Unicenter. Mientras estos trabajadores pedían por favor que cesen con los despidos, una señora "bien" empezó a los gritos a increparlos porque según ella 'no tenían derecho a hacer tanto ruido mientras paseaba'", comenzó el relato el periodista, en su cuenta de Twitter.

Brancatelli intercedió por los trabajadores y, en ese momento, lo reconocieron dos personas que empezaron a increparlo e insultarlo: "Me dijo de todo. Yo con mi bebé de 2 años en brazos. Obviamente que le contesté Y se enojó más. La siguió hasta la puerta del estacionamiento. ¿La seguridad? Nada".

La historia no quedó ahí. "Ya en la puerta se sumó otro señor mayor. Otro señor "bien" que me decía: 'vos no podés estar acá. Este lugar es nuestro. Son todos unos negros de mierda. Váyanse a comprar a la villa, vagos de mierda, chorros'. A él también le contesté pero a este lo grabé (me di cuenta tarde)", contó.

El integrante de Intratables reflexionó sobre lo vivido y concluyó: "A mí no me van a callar. Menos cuando hay compañeros luchando por llevar un plato de comida a su casa. Esta sociedad está enferma. Existe gente de mierda como ésta, que le molesta la protesta porque interrumpen su paseo o quien cree que no podemos compartir un shopping con ellos por negros".

Embed Momento muy desagradable me tocó vivir hace instantes en @UnicenterArg

Mientras estos trabajadores pedían x favor que cesen con los despidos, una señora "bien" empezó a los gritos a increparlos xq según ella "no tenían derecho a hacer tanto ruido mientras ella paseaba" TEXTUAL. https://t.co/KbrdFpTPuX — Diego Brancatelli (@diegobranca) 20 de febrero de 2019

Embed Cuando intercedo y le digo "señora, por favor, están defendiendo sus puestos laborales" me reconoce y empezó a insultar. Me dijo de todo. Yo con mi bebé de 2 años en brazos.

Obviamente q le contesté

Y se enojó más.

La siguió hasta la puerta del estacionamiento. La seguridad? Nada — Diego Brancatelli (@diegobranca) 20 de febrero de 2019

Embed Ya en la puerta se sumó ooótro señor mayor. Otro señor "bien" que me decía: "vos no podés estar acá. Este lugar es nuestro. Son todos unos negros de mierda. vayanse a comprar a la villa. vagos de mierda. chorros"



A él también le contesté pero a este lo grabé (me di cuenta tarde) pic.twitter.com/ZFlJCIpH4W — Diego Brancatelli (@diegobranca) 20 de febrero de 2019