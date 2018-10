Imperdible: Mirtha Legrand y Esmeralda Mitre se mataron al aire en la mesaza

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Mirtha Legrand y Esmeralda Mitre protagonizaron una picante pelea en la mesaza de este sábado por la noche, luego de que la diva le criticara sus dichos sobre la asociación de su padre y Hector Magnetto en Papel Prensa.

La actriz se refirió a este tema en el Bailando 2018, lo que no fue bien visto por la conductora de los almuerzos: "Querés dar una sensación de superioridad y a la gente le cae mal", le dijo la diva.

"Creo que la gente a veces me ha subestimado mucho. Yo me he sentido muy mal, entonces me gustaría que vos, Mirtha, entiendas todo lo que yo he sufrido, los ataques del kirchnerismo… Y a veces uno se cansa de pecar de humilde y hay que decir las cosas como son. Tuve una persona que empezó a decir que mi padre era un dictador", se defendió Mitre.

"Querés dar una sensación de superioridad y a la gente le cae mal. Si tengo que ser crítica tuya, lo voy a ser. Lo tuyo es indefendible. Son todos reproches para todo el mundo! Basta querida, basta".

“Si tengo que ser crítica tuya, lo voy a ser. Lo tuyo es indefendible. Aprovechaste el Bailando para decir estas cosas. Hay cosas muy privadas que no se comentan en televisión. Antes eras una figura desconocida, pero ahora sos muy conocida”, le disparó con crudeza la diva.

“Yo no era desconocida, hace muchos años que soy conocida", contestó Esmeralda para luego ser retrucada: “No, no, no, la televisión es la que da fama, querida. No nos engañemos”.

Pocos minutos luego, la discusión se tornaría aún más fuerte:“¡Ay, Esmeralda son todos reproches para todo el mundo! Basta querida, basta", le contestó Mirtha luego de que Esmeralda le dijera a Horacio Rodríguez Larreta que con Darío Lopérfido se habían sentido “traicionados” por él.

"Disfrutá de la vida, te va bien, sos conocida ahora, algunos te quieren, otros te quieren menos… Cuando estás en televisión hay algunos que te adoran y otros que te detestan, eso es inevitable", le dijo la Chiqui. "Hace mucho tiempo que soy conocida, y no quiero discutir con vos", volvió a la carga Mitre. "Bueno, eras conocida y ahora sos más conocida. Disfrutá de lo que te está dando la vida", intentó bajar los ánimos la diva.

"Vos conducís este programa y me podés callar, pero me callaste de una manera que me hizo sentir mal", le recriminó la participante. "Qué difícil es hablar con vos, todo te cae mal. Sos una persona muy difícil"

"Nada me cae mal. Simplemente me defiendo de las cosas que no me gustan", finalizó la invitada.