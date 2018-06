Impactante video de La Garganta Poderosa que desmiente a Patricia Bullrich

La agrupación La Poderosa publicó un video con los testimonios de la noche en la que la prefectura agredió a los vecinos de la Villa 21-24 luego de que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich los acusara de mentir en su declaración.

Embed Acá están, la razzia de la Prefectura, los rostros de compañeros torturados y el testimonio de nuestra compañera abusada. Ninguno aparece en el video que difunde la ministra: sus mentiras obligaron a exponerlos públicamente. Ahora, que no les pase nada.https://t.co/sytMMH5gNY — La Garganta Poderosa (@gargantapodero) 11 de junio de 2018

Uno de los detenidos, Juan Pablo Mónaco, comienza el relato y cuenta que se encontraba en su casa "acostado, mirando tele" cuando escuchó que "había un problema en la calle".

Por su parte, "Roque", fotógrafo del medio 'La Garganta Poderosa', amplió el testimonio: "Yo lo único que hago es atinar a filmar como venían con los palos a pegarle a los pibes y pibas que estaban ahí. Entonces un prefectura intenta manotear el celular y en el momento ese hubo un forcejeo y los prefecturas entraron al pasillo de mi casa. Lo agarran a Pablo y me agarran a mi arrastrándome hasta el portón que estaba roto y tirado en el piso".

También brindó su escalofriante relato Jésica Azcurraire, integrante de La Garganta Poderosa, en el que da detalles del acoso que sufrió por parte de la Prefectura.

"Me quiero acercar y escucho el grito de '¡agárrala, agárrala!'. A mi me agarran de los pelos y me ponen contra la pared. Todos hombres eran, ninguna mujer. Me agarran entre cinco, uno me tenía del cuello, otro del pelo, otro me pegaba palazos en las piernas y otro me tocaba las tetas, me tocaba todo, y yo le pedía que me suelte".

Mónaco contó que en lugar de llevarlos a la comisaría, los llevaron a una garita donde los torturaron: "era mirar al piso, ver que se acercaban los botines que vienen caminando, y trabar porque sabías que te iban a pegar".

La organización social La Poderosa denunció que efectivos de Prefectura detuvieron ilegalmente y agredieron a integrantes de su medio "La Garganta Poderosa" durante la madrugada del domingo 27 de mayo.

Días más tarde, Bullrich intentó instalar que esas imágenes resumen los hechos sucedidos esa noche y que la Prefectura no cometió ningún abuso y solo se limitó a perseguir “delitos en flagrancia”.

